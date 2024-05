Winsen. Durch den Gewinn einer Castingshow wurde er 2007 bekannt. Seitdem ist Paul Potts weltweit unterwegs, im November auch im Kreis Harburg.

Obwohl „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) noch einige Jahre älter ist, ist Paul Potts vielleicht derjenige Gewinner einer Castingshow, der am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist. Dabei feierte der heute 53-Jährige seinen Erfolg nicht einmal in Deutschland, sondern auf der britischen Insel. Mit für Castingshows eher untypischen Arien überzeugte der Tenor 2007 die Jury und das Publikum von „Britain‘s Got Talent“.

Paul Potts: Entdeckt in einer Castingshow, demnächst live in Winsen

Mit seinem einfühlsamen Gesang und seiner Lebensgeschichte erreichte er die Herzen der Menschen. Noch in diesem Jahr gibt Paul Potts ein Konzert im Landkreis Harburg. „Paul Potts and Piano: The Greatest Hits“ lautet die Überschrift des Konzertabends am Freitag, 8. November, um 20 Uhr, in der Stadthalle Winsen, Luhdorfer Straße.

Der britische Tenor Paul Potts an der Küste seines Heimatlandes Wales. © Max Dodson | Max Dodson

Rückblick: Der talentierte Tenor aus Wales konnte seinen Traum verwirklichen. Nachdem Paul Potts in der Schule gemobbt und verspottet wurde, fand er im örtlichen Kirchenchor eine Zuflucht. Als er mit 16 Jahren La Boheme hörte, verliebte er sich in die Oper. Die folgende turbulente Reise mündete in den Gesamtsieg der ersten Staffel von „Britain‘s Got Talent“. Ein Erfolg, der das Leben von Potts für immer verändern sollte.

Debütalbum „One Chance“ erklomm die Spitze der Charts in 13 Ländern

Ebenfalls noch 2007 veröffentlichte Paul Potts sein mit Mehrfach-Platin ausgezeichnetes Debütalbum „One Chance“, das in 13 Ländern die Spitze der Charts erreichte. Er trat in der „The Oprah Winfrey Show“auf und brachte den Times Square zum Stillstand. Seine Bekanntheit erstreckt sich von Seoul bis New York und von Sydney bis Hamburg. Die inspirierende Lebensgeschichte des Tenors aus Wales ist das Thema des Hollywood-Films „One Chance“ mit James Corden in der Hauptrolle.

Mehr zum Thema:

Seit mehr als 15 Jahren ist Paul Potts mittlerweile kontinuierlich auf Tournee und hat mehr als 1000 Auftritte in 45 Ländern absolviert. Nach seinem Erstlingswerk „One Chance“ hat er sechs weitere Studioalben veröffentlicht, unter anderem eine Greatest-Hits-Sammlung. Das Album „Musica Non Proibita“ ist ein Doppelalbum mit Arien, die der Brite anlässlich seiner „At-Home-Sessions“ während des Corona-Lockdowns aufgenommen hat. Außerdem nahm er gegen andere Gewinner aus der ganzen Welt an „America‘s Got Talent: The Champions“ teil und setzte sich im großen Finale gegen alle Konkurrenten durch.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„The Masked Singer“: Im April 2022 begeistert Paul Potts im Koala-Kostüm

Trotz der turbulenten letzten Jahre gibt Paul Potts unverändert Konzerte in vielen Ländern der Welt, unter anderem in Südkorea, Japan, Skandinavien, Deutschland und natürlich in seiner Heimat Großbritannien. Zudem verbrachte er viele Monate im Aufnahmestudio. Im April 2022 trat er in der deutschen Version von „The Masked Singer“ auf. Verborgen in einem Koala-Kostüm, begeisterte er das Publikum mit Klassikern von A-Ha, Toto, Elton John und Dua Lipa.

Verkleidet mit einem Koala-Kostüm begeisterte er das Publikum der TV-Show „The Masked Singer“. © dpa | Rolf Vennenbernd

Das Konzert am Freitag, 8. November, in Winsen ist Teil einer Deutschland-Tournee von August bis Dezember 2024. Der Standard-Eintrittspreis beträgt 56,40 Euro (Kategorie 1) oder 45,40 Euro (Kategorie 2). Tickets im Vorverkauf gibt es online unter www.ma-cc.com, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.