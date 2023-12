Freizeittipp: Paul Potts und Bernd Stelter zu Gast im Forum Schenefeld

Schenefeld. Bei seinem Auftritt in der britischen Castingshow Britain’s Got Talent rührte er mit seiner einzigartigen Stimme die Menschen zu Tränen. Paul Potts gewann die erste Staffel und wurde über Nacht zum gefeierten Tenor. Im nächsten Jahr wird er sein Talent im Forum Schenefeld unter Beweis stellen.

Und noch einen großen Namen haben die Veranstalter im Programm: Im September wird der Kabarettist Bernd Stelter erwartet. Dann gibt es endlich mal wieder etwas zu lachen - und eine Verjüngungskur gleich noch dazu.

Paul Potts: Vom gemobbten Schüler zum Weltstar

Der pumelige Sänger Paul Potts mit den schiefen Zähnen hatte einen schwierigen Start. In der Schule wurde er gemobbt und verspottet. Im örtlichen Kirchenchor fand er eine Zuflucht. Als er mit 16 Jahren La Boheme hörte, verliebte er sich in die Oper.

Sein Fernsehauftritt veränderte sein Leben für immer. Im selben Jahr veröffentlichte Paul Potts sein mit Mehrfach-Platin ausgezeichnetes Debütalbum „One Chance“, das in 13 Ländern die Spitze der Charts erreichte. Er trat bei Oprah Winfrey auf, brachte den Times Square zum Stillstand und kündigte eine weltweite Arena-Tournee an. Hollywood verfilmte sein Leben sogar. Gespielt wird Potts von James Corden in „One Chance“.

Paul Potts veröffentlichte ein neues Album

Paul Potts ist seitdem kontinuierlich auf Tournee und hat bereits mehr als 1000 Auftritte in 45 Ländern absolviert. Neben „One Chance“ hat er sechs weitere Studioalben veröffentlicht.

Im September erschien ein neuestes Album „Musica Non Proibita“, ein Doppelalbum mit Arien, die er bei seinen „At Home“-Sessions während des Lockdowns aufgenommen hat. Außerdem nahm er an „America‘s Got Talent: The Champions“ teil und setzte sich im großen Finale gegen andere Gewinner aus der ganzen Welt durch.

Paul Potts trat als maskierter Sänger im deutschen Fernsehen auf

Paul Potts stand im April als Figur „Der Koala“ in der Prosieben-Show „The Masked Singer“ auf der Bühne.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Trotz der turbulenten letzten Jahre in der Tourneebranche hat es Paul Potts geschafft, in Südkorea, Japan, Skandinavien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Wales aufzutreten. Zudem verbrachte er viele Monate im Aufnahmestudio. Im April diesen Jahres trat er als „Koala“ in der deutschen Version von „The Masked Singer“ auf und begeisterte das Publikum mit Klassikern von A-Ha, Toto, Elton John und Dua Lipa.

Paul Potts wird im Frühjahr 2024 eine Reihe von Konzerten in Norddeutschland spielen. In Schenefeld präsentiert er am Sonntag, 10. März, von 18 Uhr an seine Greatest Hits, begleitet am Piano. Die Tickets kosten 49,90 Euro.

Kabarettist Bernd Stelter sorgt mit Lachern für glatte Haut

Kabarettist Bernd Stelter kommt ins Forum Schenefeld.

Foto: Bernd Stelter

Am Sonntag, 15. September, von 18 Uhr an präsentieren die Veranstalter einen weiteren bekannten Namen: den Kabarettisten Bernd Stelter. Im Gepäck hat er einen guten Ratschlag: Reg dich nicht auf, gibt nur Falten! Nicht nur ein gutes Motto für das neue Jahr, sondern so heißt auch das Programm des Kabarettisten.

Es gibt eine Menge zu Lachen. Gerade in Krisenzeiten ist Humor Balsam für die Seele. In zwei Stunden werden Falten geglättet, das Hautbild verbessert und die Mundwinkel nach oben gezogen. Es ist quasi eine Zwei-Stunden-Beautybehandlung ganz ohne Botox und lästige Schönheitschirurgie.

Der Eintritt kostet 38,90 Euro. Die Tickets sind ab sofort erhältlich bei Timmse & die Hörspiele/ Postfiliale, Hauptstraße 11, in Schenefeld oder im Internet unter www.eventim.de oder www.ma-cc.com.