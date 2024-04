Altes Land. Zwei Tage volles Programm: In Jork feiern Obstbauern und Hipster gemeinsam den Frühling. Was am Wochenende geplant ist.

Eines der größten Ereignisse im Alten Land steht am kommenden Wochenende an: Das Altländer Blütenfest gilt als bedeutendste Veranstaltung in dem Obstanbaugebiet vor den Toren Hamburgs. Gefeiert wird immer am ersten vollen Mai-Wochenende. Aber Vorsicht: Das könnte sich bald ändern.

In diesem Jahr bleibt allerdings noch alles beim Alten. Am 4. und 5. Mai herrscht Trubel im Alten Land, denn dann steht das Altländer Blütenfest auf dem Programm. Es beginnt am Sonnabend um 11 Uhr. Im alten Ortskern von Jork werden zwei Bühnen aufgebaut, auf denen ein Musik- und Unterhaltungsprogramm stattfindet.

Altländer Blütenfest in Jork: Mit Kunsthandwerkermarkt und Livemusik

Rundherum gibt es einen Kunsthandwerker-Markt mit vielen lokalen und regionalen Ständen, Kinderunterhaltung und gastronomischen Angeboten von Obstsaft bis Obstler und Bratwurst bis Backfisch. Der Markt findet am Sonnabend, 4. Mai, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Neu in diesem Jahr: Es gibt auch Kunsthandwerkerstände in der Festhalle Jork.

Die alte und die neue Blütenkönigin geben sich die Ehre

Der ganz große Auftritt ist aber nur einer vorbehalten: der Altländer Blütenkönigin. Diese Majestätswürde wird jedes Jahr aufs Neue vergeben. Diejenige, die sie für die nächsten zwölf Monate innehaben soll, erfährt erst während des Blütenfestes davon. Sie hat sich wie andere junge Frauen zuvor um den Titel beworben, eine Jury entscheidet sich für eine der Anwärterinnen.

Im vergangenen Jahr war die Wahl auf Anna-Sophie Sietas gefallen, die am Sonnabend um 13 Uhr verabschiedet wird. Dann findet auch die Krönungszeremonie der neuen Blütenkönigin statt. „Für mich war es ein spannendes Jahr mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen. Es freut mich, das Amt an eine neue Blütenkönigin weitergeben zu dürfen, damit sie ebenfalls schöne Erfahrungen sammeln kann“, sagt Anna-Sophia Sietas.

Eine Kutsche fährt die neue Altländer Blütenkönigin durch den Ort

Erste Amtshandlung der neuen Blütenkönigin wird der Anstich eines Fasses Freibier sein (14 Uhr), bevor es dann losgeht zum großen Blütenkorso, einem Festumzug entlang der Hauptstraße in Osterjork und Westerjork. Dann trägt die neue Majestät des Alten Landes die Brauttracht – ganz nach Altländer Tradition. Als Schmuck legt sie die Filigrankette aus Silber an. Und als Krone setzt sie die Brauthaube auf, einen mit Blüten aus Seide verzierten Hut.

Eine Kutsche fährt die neue Altländer Blütenkönigin während des Festumzuges durch den Ort, vorbei an Jorker Bürgern und Gästen des Alten Landes. Die können nach dem Korso das Bühnen-Programm des Blütenfestes verfolgen, an den vielen Ständen entlangbummeln und sich die eine oder andere Leckerei mit nach Hause nehmen.

Auch die beliebten roten Doppeldeckerbusse aus Hamburg fahren wieder

Im Museum Altes Land gibt es freien Eintritt und Bastelaktionen. Und am Blütenfest-Wochenende werden von der Tourist-Information verschiedene Gästeführungen angeboten, ein Altländer Gästeführer in Tracht zeigt den Gästen die Gemeinde Jork.

Auch die beliebten roten Doppeldeckerbusse aus Hamburg fahren wieder. Sie starten am 4. und 5. Mai jeweils um 11 und 14 Uhr am Rewe-Parkplatz. Es empfiehlt sich eine Vorab-Online-Buchung. „Ich wünsche allen Altländern und unseren Gästen schöne und vergnügliche Stunden bei bestem Wetter“, sagt Jorks Bürgermeister Matthias Riel. Die Prognosen dafür stehen gut.

Die schlechte Nachricht: Höhepunkt der Obstbaumblüte ist bereits vorbei

Allerdings dürfen die Besucher in und um Jork keine volle Blütenpracht mehr erwarten: Die Obstblüte hat in diesem Jahr bereits zwei Wochen früher begonnen als sonst – und ihre prachtvollste Entfaltung ist bereits vorbei.

Obwohl sich das Alte Land also nicht mehr im „Blütenvollrausch“ befindet, lohnt sich der Besuch des Altländer Blütenfestes, das seit den 1980er-Jahren immer Anfang Mai stattfindet. Doch weil die Blütezeit der rund 18 Millionen Bäume aufgrund des Klimawandels immer früher stattfindet, muss die Gemeinde Jork als Veranstalter des Großereignisses überlegen, ob auf Sicht nicht auch das Blütenfest etwas nach vorn im Veranstaltungskalender rutschen sollte.

Allerdings: Wie fragil so eine Entscheidung ist, zeigt die Tatsache, dass die Obstbauern die Blüten bis vor wenigen Tagen noch einmal gegen Nachtfröste schützen mussten.