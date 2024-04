Moisburg. Vermarktung startet: Auf der Fläche der ehemaligen Kultdisco im Kreis Harburg entsteht ein neues Wohngebiet. Was das Wohnen dort kostet.

Die Mutter aller Dorfdiscos ist endgültig Geschichte: Das Gebäude, in dem das legendäre MicMac in Moisburg einst untergebracht war, ist jetzt komplett abgerissen worden – viel später als geplant. Nur noch ein großer Schutthaufen ist von dem einstigen Tanztempel übrig, in dem Generationen Party machten und viele Stars und Sternchen auftraten. Das „Nachtleben“ in dem kleinen Dorf an der Este war über Jahrzehnte in der Region und darüber hinaus bekannt und zog unter anderem mit den gefeierten Mottopartys große Pilgerscharen von Nachtschwärmern an. Noch heute fällt vielen bei dem Wort „Moisburg“ direkt die Assoziation „MicMac“ ein. Die Diskothek soll zu den größten in Deutschland und Europa gezählt haben.

Vermarktung der MicMac-Grundstücke startet

Dort wo mehr als 50 Jahre lang die bekannte Großraumdiskothek stand, entsteht jetzt ein neues Wohngebiet. Nach Jahren der Vorplanung und unerwarteten Schwierigkeiten konnte der Gemeinderat nun endlich den Satzungsbeschluss dafür fassen. Darüber ist Moisburgs Bürgermeister Ronald Doll sehr erleichter: „Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Verzögerungen haben uns sehr belastet.“ Auch für den Investor, der auf dem Gelände der ehemaligen Disco und des Moisburger Schützenhauses das neue Wohngebiet entwickeln will, war der Weg bis zum entscheidenden Durchbruch eine Geduldsprobe. „Nun können wir endlich richtig loslegen und mit der Vermarktung der Grundstücke starten“, sagt Thomas Soll von der HS Immobilien GmbH & Co.KG aus Buxtehude, der die Flächen inzwischen gehören.

Zuletzt war das ehemalige MicMac nur noch eine Ruine. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Abrissarbeiten am Ende des Monats fertig

Dabei war Solls Unternehmen bereits fleißig und hat in den vergangenen Wochen einige Vorarbeiten geleistet – immer im Vertrauen darauf, dass die Gemeinde den Satzungsbeschluss auch tatsächlich fassen kann und den Bebauungsplan von ihrer Seite aus freizeichnet. So musste bereits ein kleiner Wald für das Wohngebiet „Alter Festplatz“ weichen, der vergiftete Schotterplatz vorm MiMac musste beseitigt und das Material aufwendig sortiert und entsorgt werden. Anschließend knabberten Abrissbagger das ehemalige MicMac-Gebäude nach und nach weg. „Zurzeit laufen noch letzte Abrissarbeiten, sie sollen bis Ende April fertig gestellt sein. Danach beginnen die Erschliessungsarbeiten“, bestätigte Soll dem Abendblatt. Der Baubeginn solle im Herbst 2024 erfolgen.

Zur MicMac-Abrissparty waren noch einmal viel gekommen

Das ist deutlich später als ursprünglich vorgesehen. Anfang 2021 hatte der Moisburger Rat bereits die Aufstellung eines Bebauungsplans für das neue Wohngebiet beschlossen, in dem es auch einen kleinen Gewerbeanteil geben sollte. Im September 2022 hatten sich ehemalige Besucher und Freunde des MicMac, das zu seinen besten Zeiten eine der größten Landdiskotheken in Deutschland war, auf Einladung von HS Immobilien von dem einstigen Musikschuppen verabschiedet und eine Abrissparty gefeiert. Doch dann kam unter anderem die Knoblauchkröte dazwischen gesprungen und drohte zu Moisburgs Wachtelkönig zu werden. Der seltene Vogel verhinderte ja bekanntlich ein großes Wohngebiet in Hamburg-Neugraben.

Inzwischen ist der Abriss des MicMac fast geschafft, Ende des Monats soll er komplett geschafft sein. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Knoblauchkröten und Co. drohten Bauprojekt zu kippen

In Moisburg mussten zunächst während der Krötenwanderung Amphibien gezählt werden, die aus dem nahegelegenen Naturschutzgebiet Estetal zu dem bewaldeten Gebieten am Rande des Areals marschieren wollten. Zwar wurde dabei keine Knoblauchkröten-Vorkommen festgestellt, dafür wurden aber die ebenso seltenen Laubfrösche entdeckt. Für diese musste eine Ausgleichsfläche gefunden werden. „Das hat uns mindestens ein Jahr gekostet“, so Doll. Zudem war wegen des Wegfalls einer Ausgleichsfläche und die Entscheidung für eine andere eine zweite Auslegung notwendig geworden.

Moisburger waren beim Grundstückskauf zuerst dran

Jetzt scheinen alle Hürden beseitigt und die Vermarktung ist gestartet. Zunächst hatte der Investor auf Wunsch der Gemeinde eine Vorab-Vermarktungsphase von zwei Monaten exklusiv für Moisburger angeboten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, im Ort zu bleiben, sich wohnlich zu verändern oder zurückzukehren. „Da gab es schon ein reges Interesse“, bestätigt Doll.

Kunden können die Grundstücke frei bebauen oder auf Vorschläge wie diesen zurückgreifen. © HS Immobilien Buxtehude | HS Immobilien Buxtehude

Wie groß die Grundstücke sind und was sie kosten

Auf dem knapp 28 000 Quadratmeter großes neues Baugebiet am Ortsausgang von Moisburg in Richtung Hollenstedt sollen in zwei Bauabschnitten Mehrfamilien-, Doppelhäusern und Einfamilienhäuser sowie etwas Gewerbe entstehen. Insgesamt sind rund 80 Wohneinheiten geplant. Die Vermarktung der aktuell im Verkauf befindlichen Baugrundstücke läuft über die Century 21 Hübner & Cie. Immobilien KG aus Buxtehude. „Interessenten können sich gern direkt bei HS Immobilien melden oder bei unserem Vertriebspartner“, sagt Thomas Soll. Grundstücke könnten einzeln und ohne Baubindung erworben werden.

„Wir können als HS Immobilien aber auch von unseren Architekten individuell geplante Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser anbieten“, so Soll. Die zum Verkauf stehenden Baugrundstücksanteile bieten laut Vermarkter eine Mindestgröße von 304 Quadratmeter und starten bei einem Preis von 82.080 Euro Euro, was einen Quadratmeterpreis von rund 270 Euro ergibt.

Auch Eigentumswohnungen im Angebot

Im ersten Bauabschnitte sollen außerdem zwei Vier-Familienhäuser gebaut werden mit Eigentumswohnungen. Auf dem Gelände sei auch eine kleine Kita vorgesehen, so Thomas Soll. Die geplante Bebauung mit den Mehrfamilienhäusern entlang der Hollenstedter Strasse und die Bebauung mit Kleinhäusern im südöstlichen Teil des Baugebietes erfolge im zweiten Bauabschnitt, der für das Jahr 2025 geplant sei, so der Investor.

Auch so könnte das Wohnen auf dem ehemaligen MicMac-Gelände aussehen. © HS Immobilien Buxtehude | HS Immobilien Buxtehude

Ärgerlich: Allgemeinmedizinerin wieder abgesprungen

Durch die Verzögerungen beim Baubeginn sind laut Bürgermeister Doll bereits Interessenten für die Gewerbeflächen abgesprungen. „Besonders ärgerlich ist, dass uns eine Ärztin deshalb und wegen Schwierigkeiten mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgesagt hat“, so Doll. Sie sollte in dem neuen Wohngebiet eine Praxis erhalten. Moisburg hat seit einigen Jahren keine Allgemeinmedizinische Praxis mehr. Früher, als der Ort noch deutlich kleiner war, gab es zeitweise sogar zwei Praxen.