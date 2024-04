Landkreis Harburg. Mercedesfahrerin übersieht Mini. Kleinwagen rutscht in schwer zugänglichen Graben. Feuerwehr befreit Fahrer auf rustikale Art.

Bei einem Verkehrsunfall in Staersbeck im Landkreis Harburg sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 64-jährige Mercedesfahrerin gegen 10 Uhr die Kreuzung Regesbosteler Straße Ecke Lange Straße (K62) in Richtung Moisburg überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen von der Seite kommenden Mini, der von einem etwa 60-jährigen Mann gesteuert wurde.

Auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers war am Einsatz beteiligt. © HA | Joto

Der Mini prallte in die Beifahrerseite des Mercedes, die durch die Wucht des Aufpralls komplett eingedrückt wurde. Anschließend schleuderte der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Graben sowie einem Dornengebüsch. Die Fahrerin des Mercedes zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mini war zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr entfernte das Dach des Wagens, um den Mann schonend zu befreien

Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten das Cabrio-Dach des Wagens, um den Mann schonend zu befreien. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen.

Die Ursache, warum die Mercedesfahrerin den Mini übersehen hatte, ist noch unklar. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Kreuzung rund 70 Minuten voll gesperrt, wodurch es zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.