Rosengarten. Im Freilichtmuseum sind die ersten Jungtiere dieses Jahres geboren. Nicht nur die Mitarbeiter sind begeistert. Wann sie zu sehen sind.

Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind begeistert. Mit Sicherheit werden auch die Besucherinnen und Besucher die neuen Gäste im Freilichtmuseum am Kiekeberg sofort in ihr Herz schließen. Sie sind so süß, dass man sie gern haben muss. In den vergangenen Tagen sind in Ehestorf nämlich die ersten Jungtiere dieses Jahres zur Welt gekommen, unter ihnen knuffige Lämmer und bunt-gefleckte Ferkel.

Tierische Neuzugänge: Jetzt noch mehr Leben im lebendigen Museum

Bei den „Bentheimer Landschafen“ erkunden zum Beispiel vier Lämmer ihren Stall und die Umgebung. Zuvor hatten bereits die „Bunten Bentheimer Schweine“ tierischen Nachwuchs bekommen. Weitere Neuzugänge im Museum sind mehrere „Pommersche Gänse“. Sie sind tagsüber auf der Obstwiese am alten Honigspeicher unterwegs sind. Und auch „Ramelsloher Hühner“ gehören nun wieder zum bunten Bild des lebendigen Museums in der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Harburg.

„Bentheimer Landschafe“ waren in den 1970er-Jahren fast ausgerottet

Mit ihren harten Klauen können „Bentheimer Landschafe“ weite Strecken zurücklegen und sind gut geeignet für die Hütehaltung in Moor- und Heidegebieten. Die Schafe bekommen meistens einmal pro Jahr Lämmer. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit, Anspruchslosigkeit beim Futter und sehr gute Fleischqualität zeichnen sie aus.

Besucherinnen und Besucher betrachten die Bentheimer Schafe. © FLMK | Anja Helmig

Rund vier Kilogramm Wolle liefert ein Schaf bei der Schur. Mitte der 1950er-Jahre weideten im Emsland und an der Weser mehrere zehntausend „Bentheimer Schafe“ – bis in die 1970er-Jahre hinein reduzierte sich der Bestand auf nur noch 50 Zuchttiere.

Am Kiekeberg leben die Ferkel in einem 300 Jahre alten Schweinestall

Am Kiekeberg ferkeln die „Bunten Bentheimer Schweine“ unterdessen mehrmals pro Jahr. Im Stroh des 300 Jahre alten Schweinestalls, eines originalen Heidebauernhofes, fühlen sich die Schweine sichtlich wohl. Sie können wählen, ob sie im Stall bleiben oder lieber ins Freie trotten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das „Bunte Bentheimer Schwein“ gezüchtet und breitete sich allmählich im nördlichen Niedersachsen aus. Heutzutage stuft die „Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutztierrassen“ den Bestand als stark gefährdet ein.

Die beiden „Pommerschen Gänse“ sehen grau oder weiß aus, sie gelten als umgänglich und brutfreudig. Die „Pommersche Gans“ wird seit etwa 1830 gezüchtet. Ihr hohes Gewicht sowie ihr ruhiges Gemüt machte sie um 1900 zum beliebten Nutztier. Zeitweise waren die Vögel vom Aussterben bedroht. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg hat es sich seit 1985 zur Aufgabe gemacht, sie in der Region zu erhalten.

„Ramelsloher Huhn“ ist nach dem Ort in der Gemeinde Seevetal benannt

Aktuell haben wieder sieben „Ramelsloher“, sechs Hennen und ein Hahn, im Freilichtmuseum ein neues Zuhause gefunden. Das „Ramelsloher Huhn“ wurde seit 1870 im gleichnamigen Dorf in der Gemeinde Seevetal gezüchtet.

Unabhängig von den neugeborenen leben am Kiekeberg viele weitere Tiere, unter anderem diese Hühner. © FLMK | FLMK

Die Rasse hat weißes oder braunes Gefieder, blaue Beine und Schnäbel. Sie zeichnet sich durch ihre Lebhaftigkeit und Zutraulichkeit aus. Auf der Roten Liste gefährdeter Nutztierrassen ist das „Ramelsloher Huhn“ als extrem gefährdet eingestuft.

Freilichtmuseum am Kiekeberg: Engagiert für den Erhalt historischer Nutztierrassen

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt historischer Tierrassen ein. Natürlich ist die Freude über den aktuellen Zuwachs groß. Geöffnet hat das Museum dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Für Personen unter 18 Jahren ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen elf Euro.