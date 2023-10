Lüneburger Heide: Bei diesen traumhaften Tier-Motiven staunten selbst die Influencer

Zum „Insta Meet“ kamen 20 Influencer in die Heide. Was ihr Highlight war – und wo man die Motive selbst nachfotografieren kann.

Lüneburger Heide. Mit einem so großen Erfolg hatten die Organisatoren und Partner des zweiten „InstaMeet“ der Lüneburger Heide GmbH nicht gerechnet: 20 Teilnehmer hatten dafür einen Nachmittag im Wildpark Lüneburger Heide bei Hanstedt verbracht. Im Fokus: das Thema Wildtierfotografie.

Gemeinsam führten Aiko Sukdolak, Wildtierfotograf aus Hannover, und Content Manager Thorsten Link von der Lüneburger Heide GmbH am vergangenen Sonnabend durch die Anlage. Dabei im Blick: die tierischen Bewohner des Wildparks und die Faszination der Tierfotografie. Ein besonderer Höhepunkt war die Flugshow mit Adlern, Geiern und Eulen.

Influencer auf Instagram: Ein Sonnenuntergang am Heidehimmel als Highlight

„Schon bei der Bewerbung des Events auf Instagram haben wir gesehen, wie groß das Interesse am Thema ist“, erzählt Thorsten Link von der Lüneburger Heide GmbH. „Bereits nach kürzester Zeit waren alle Plätze vergeben und wir mussten eine Warteliste erstellen. Die Umsetzung im Wildpark durch das Team vor Ort war großartig und der Abschluss im Heidehimmel zum Sonnenuntergang ein absolutes Highlight“, blickt Link zurück.

Was die Influencer kompakt an einem Tag zu sehen bekamen, können Menschen in der Region südlich der Elbe jederzeit erleben – direkt in den Tier- oder Wildparks der Heide-Region. Die Anlagen sind ganzjährig geöffnet, bieten aber besonders jetzt bei der spätsommerlichen Atmosphäre und den milden Temperaturen eine wunderbare Umgebung für einen Ausflug mit der ganzen Familie: Man ist draußen an der Luft, Kinder finden mit den verschiedenen Tierstationen einen Höhepunkt nach dem anderen und die Eltern sorgen für Fotos mit viel Erinnerungswert. Gerade bei einer Flugshow, wenn der Adler sehr niedrig über die Köpfe der Zuschauer fliegt, entstehen tolle Bilder.

20 Influencer zu Gast im Wildpark Lüneburger Heide.

Foto: LHG / HA

Je nach Vorliebe und verfügbarer Zeit bietet die Vielfalt der Anlagen für jeden das Richtige. So lässt sich der vergleichbar kleinere Wildpark Müden bequem nach einem ausgiebigen Frühstück umfänglich erkunden, man kommt im Streichelzoo den Tieren sehr nah. Im Wildpark Schwarze Berge sorgen Flugshow, Wölfe und röhrende Hirsche für Gänsehaut-Momente. Eine Reise nach Afrika kann im Serengeti Park unternommen werden und die Welt der Vögel lässt sich im Vogelpark Walsrode entdecken.

Alle Tier- und Wildparks in der Lüneburger Heide sowie Angaben zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Tipps zur Anfahrt finden sich auf der Heide-Website unter dem Link https://www.lueneburger-heide.de/erlebnis.