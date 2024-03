Seevetal. Unbekannte Täter sollen in Maschen hochwertige Waren aus Güterwaggon entwendet haben. Wohin die Spur führt und was bisher bekannt ist.

Großes Polizeiaufgebot am Rangierbahnhof Maschen. Mutmaßlich am Donnerstag haben unbekannte Täter Waren aus einem Güterzug gestohlen. Nach ersten Angaben der Bundespolizeidirektion Hannover laufen die Ermittlungen aktuell noch. Ein möglicher Fluchtweg der Kriminellen führte wohl über einen Wirtschaftsweg am Pulvermühlenteich entlang.

Fährten-Spürhunde der Bundespolizei verfolgen eine Spur nach Meckelfeld

Dort soll die Polizei Spuren gesichert haben, berichteten mehrere Spaziergänger übereinstimmend. So hätten Fährten-Spürhunde der Bundespolizei eine Spur bis nach Meckelfeld – wie Maschen zur Gemeinde Seevetal gehörend – verfolgt. Für die Suchaktionen am Donnerstag und Freitag wurden kurzzeitig auch Straßen gesperrt.

Nach wie vor gilt der Rangierbahnhof Maschen in der Gemeinde Seevetal (Niedersachsen) als der größte seiner Art in Europa. © picture alliance / dpa | dpa Picture-Alliance / Christian Charisius

Die Bundespolizei bestätigte grundsätzlich einen Einsatz wegen eines Transportdiebstahls, wollte aber keine weiteren Details bekannt geben. Die gestohlenen Güter sollen einen hohen Wert haben. Die Bedeutung der Geschehnisse lässt sich daraus ablesen, dass neben der Bundespolizeidirektion Hannover auch die Staatsanwaltschaft Lüneburg und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg an den Ermittlungen beteiligt sind.

Der Rangierbahnhof in Maschen ist der größte in Europa. Der Zutritt zu dem 2,8 Quadratkilometer großen Gelände ist zwar verboten, baulich aber mehr oder weniger frei zugänglich.