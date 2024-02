Buxtehude. Junge Kreisläuferin und junge Spielmacherin kommen vom gleichen Verein. Was sie bisher geleistet haben und was sie an die Este lockt.

Nicht einfach war für die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV die erste Saisonphase. Es galt, den Ausfall einiger verletzte Spielerinnen zu kompensieren und das überraschende Karriereende von Spielmacherin Kalia Klomp zu verkraften.

Längst ist das Team von Trainer Dirk Leun wieder in der Spur, steht mit 12:16 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und geht voller Zuversicht in das Niedersachsenderby am Sonnabend, 10. Februar. Anpfiff gegen den VfL Oldenburg ist um 16 Uhr in der Halle Nord.

Buxtehuder SV: Beide Neuzugänge kommen von der HSG Bad Wildungen

Längst geht der Blick der Verantwortlichen über das Derby hinaus. Am Mittwoch gab der Verein die Verpflichtung von zwei neuen Spielerinnen bekannt. Das sind die ersten Neuzugänge zur Saison 2024/2025: Jeweils vom Ligakonkurrenten HSG Bad Wildungen Vipers wechseln Spielmacherin Anika Hampel (20) und Kreisläuferin Jolina Huhnstock (22) in die Estestadt.

Schon vor dem Trainerwechsel in Hessen hätten die Spielerinnen ihre Zusage gegeben, betont der BSV in einer Mitteilung. Jetzt unterschrieben sie jeweils einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Anika Hampel: Erst 20 Jahre jung, aber schon vier Jahre Bundesliga-Erfahurng

„Anika und Jolina sind eine absolute Bereicherung für unseren Kader“, sagt Manager Peter Prior. Mit ihren 1,68 Meter ist Anika Hampel für eine Handballerin nicht besonders groß gewachsen, dafür aber eine sehr schnelle und flinke Spielerin. In ihrer Jugend durchlief die Spielmacherin alle DHB-Auswahlmannschaften. Obwohl sie erst 20 Jahre jung ist, blickt Anika Hampel bereits auf vier Jahre Bundesliga-Erfahrung zurück.

Mit 17 Jahren debütierte sie für den 1. FSV Mainz 05, bevor sie 2021 für drei Jahre nach Bad Wildungen wechselte. In der vergangenen Erstligasaison gehörte Hampel zu den Top-20-Torschützinnen, aktuell steht die Kapitänin der Vipers mit 69 Treffern (davon 36 Siebenmetern) auf Rang acht.

Der Neubau der Halle Nord spielt für einen Neuzugang eine wichtige Rolle

„Mit Anika bekommen wir eine echte Kämpferin in unser Team. Ich habe ihre Entwicklung in Mainz und Bad Wildungen aufmerksam verfolgt. Sie verfügt trotz ihres jungen Alters schon über ein sehr hohes Maß an Erfahrung in der Bundesliga und bringt alles mit, was eine gute Spielmacherin auszeichnet“, wird BSV-Trainer Dirk Leun zitiert.

Vor zwei Jahren in der Halle Nord: Anika Hampel (Nr. 10, links) und Marieke Blase (Nr. 23, rechts) aus Bad Wildungen können Buxtehudes Annika Lott (Mitte) kaum halten. Demnächst läuft Hampel ihrerseits im blauen BSV-Trikot auf. © Felix Schlikis/Lobeca.de | Felix Schlikis

Auch Anika Hampel freut sich auf die Zusammenarbeit: „Buxtehude ist ein Verein mit einem tollen Umfeld, das durch den Bau der neuen Halle noch unterstrichen wird. Zudem verfügt der Verein über ein erfahrenes Trainerteam, das sehr viele gute Spielerinnen entwickelt hat“, so die 20-Jährige.

Schon wieder: Jolina Huhnstock wandelt auf den Spuren von Maxi Mühlner

Neuzugang Nummer zwei ist Kreisläuferin Jolina Huhnstock. Auch die 22-Jährige wechselt aus Bad Wildungen nach Buxtehude. Die 1,79 Meter große Handballerin ging 2021 vom Thüringer HC nach Bad Wildungen – als Nachfolgerin von Maxi Mühlner, die seinerzeit nach Buxtehude wechselte. Nun wiederholt sich die Geschichte: Maxi Mühlner verändert sich zur neuen Saison vom BSV zur HSG Blomberg-Lippe – und erneut tritt Jolina Huhnstock ihre Nachfolge an.

Mehr zum Thema:

Mit 63 Feldtoren ist sie die derzeit erfolgreichste Kreisläuferin der Bundesliga. Ihre ersten Schritte im Handball machte sie im Nachwuchs des Thüringer HC. Nach einem vierjährigen Gastspiel bei der SSV 1887 Schlotheim wechselte Jolina Huhnstock an das Sportgymnasium Erfurt und spielte wieder für Thüringen. Dort wurde sie 2020 in den THC-Bundesligakader aufgenommen, bevor sie 2021 nach Bad Wildungen ging.

Kreisläuferin sucht neue Herausforderung und will nächsten Entwicklungsschritt

„Auf der Kreisposition haben wir mit Jolina eine Spielerin gewonnen, die sich in den letzten beiden Jahren zu einer gestandenen Bundesligaspielerin entwickelt hat. Sie wird menschlich wie sportlich gut in unser Team passen“, so BSV-Trainer Dirk Leun.

Jolina Huhnstock: „Nach drei spannenden Jahren bei den Bad Wildungen Vipers möchte ich mich einer neuen Herausforderung stellen. Beim BSV möchte ich einen weiteren Entwicklungsschritt gehen und freue mich auf neue Erfahrungen mit einer jungen, erfolgsorientierten Mannschaft, dem Trainerteam sowie den Fans“, wird die 22-Jährige zitiert.