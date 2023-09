Trainer Dirk Leun maßlos enttäuscht nach Auftaktniederlage des Buxtehuder SV

Buxtehude. „Wir müssen heute von uns maximal enttäuscht sein.“ Trainer Dirk Leun nahm kein Blatt vor den Mund. Nach einer über weite Stecken schwachen Leistung verloren die von ihm trainierten Handballerinnen des Buxtehuder SV das erste Spiel der neuen Bundesligasaison. Trotz eines guten Starts und einer frühen 3:0- und 4:1-Führung hieß es nach 60 Minuten 24:30 (11:15) gegen die HSG Bensheim/Auerbach.

Schon alle drei Vorbereitungsspiele hatte der BSV gegen diesen Gegner verloren. Die Chance zur Wiedergutmachung besteht am Sonnabend, 30. September, wenn man sich im Achtelfinale des DHB-Pokals erneut in der Halle Nord in Buxtehude gegenübersteht.

Wiedersehen mit Bensheim schon am 30. September im DHB-Pokal

„Was wir heute gespielt haben – das geht überhaupt nicht. Wir haben freie Chancen weggelassen und technische Fehler gemacht. Auch die Naivität, die wir an den Tag gelegt haben – so kann man kein Bundesligaspiel gewinnen“, sagte BSV-Coach Dirk Leun unmittelbar nach der Partie.

„Wir sind im Angriff in überhaupt keinen Rhythmus reingekommen: keine Sicherheit, keine Überzeugung. Wir müssen jetzt erstmal auf uns selber gucken. Wir müssen ein anderes Gesicht präsentieren.“

687 Zuschauer sehen eine starke BSV-Torhüterin Marie Andresen

Vor 687 Zuschauern präsentierte sich Buxtehude bis kurz vor der Pause vom Ergebnis her als ebenbürtiger Gegner. Nach dem 11:12 (26.) zog Bensheim bis zum Halbzeitpfiff auf vier Tore davon. Nach dem Wechsel sorgte auch die starke Marie Andresen im Tor (13 Paraden) dafür, dass die Gastgeberinnen Hoffnung wieder schöpften (17:20). Doch die Gäste bauten ihren Vorsprung bis zur 50. Minute entscheidend auf sieben Tore aus (26:19).

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eurosport zeigt Bundesligaspiel in Oldenburg live im Free-TV

Im nächsten Bundesligaspiel wartet die nächste schwierige Aufgabe. Am kommenden Freitag, 15. September, tritt Buxtehude zum Niedersachsenderby beim VfL Oldenburg an, der ebenfalls mit einer 24:30-Niederlage bei Borussia Dortmund startete. Die Partie wird ab 19.30 Uhr live im Free-TV auf Eurosport übertragen.