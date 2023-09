Handball und Hochschule Made in Buxtehude: Spitzenleistung will Synergien nutzen

Buxtehude. Offiziell besiegelt haben die Handball Marketing Buxtehude, wirtschaftlicher Träger des Handball-Bundesligisten, und die Hochschule 21 ihre Zusammenarbeit. Vertreter beider Organisationen unterschrieben jetzt den Kooperationsvertrag. Dadurch sei der Grundstein gelegt für verschiedene gemeinsame Aktionen, teilte der Buxtehuder SV mit.

„Ersti-Büdel“: Erstsemester erhalten Freikarte für Bundesliga-Heimspiel

Die ersten Profiteure sind die neuen Erstsemester an der Hochschule 21, sie finden im „Ersti-Büdel“ eine Freikarte für ein Heimspiel des Buxtehuder SV. „Für Studierende, die Buxtehude erst für sich entdecken, ist das eine tolle Gelegenheit, Handball auf Bundesliganiveau live zu erleben“, sagte Marcus Hübner. Der Erfolg der Damenmannschaft sei ein Pluspunkt für den Hochschulstandort, ergänzte der Geschäftsführer der Hochschule 21. Zukünftig räumt der BSV allen Studierenden besondere Ticket-Konditionen ein.

Auch der Wissensaustausch zwischen Lehrenden im Fachbereich Gesundheit und Mitarbeitenden der Handball-Marketing solle gefördert werden, heißt es in der Presseinformation. Studierende des dualen Studiengangs Physiotherapie erhalten vom vierten Semester an die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der BSV-Handballabteilung zu sammeln.

Partner einig: „Handball und junge Leute, das passt gut zusammen“

„Einzelne gemeinsame Projekte gab es bereits vor Corona. Künftig möchten wir hier wieder aktiver werden“, sagte Timm Hubert, Geschäftsführer der Handball Marketing Buxtehude. Bildungseinrichtung und Sportverein sind sich einig: „Handball und junge Leute, das passt gut zusammen. Wir hoffen, dass viele Studierende richtige Fans des Teams werden“, so Marcus Hübner und Timm Hubert.