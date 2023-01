Die Älteren werden sich erinnern: So bejubelten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Borstel-Sangenstedt den letzten Stadtpokalsieg im Januar 2020.

Mit Turnieren in Meckelfeld, Winsen, Harburg und Buchholz nimmt die Saison am ersten Januar-Wochenende so richtig Fahrt auf.