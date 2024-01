Wettkampf in Lüneburg: Wer wird neuer Wasserrutschen-Meister?

Die Norddeutsche Rutschenmeisterschaft 2024 wird am 20. Januar in der Salztherme SaLü in Lüneburg ausgerichtet.

Lüneburg. 17 Sekunden. Das ist die bisherige Bestzeit auf der Wettkampfrutsche „Body2Racer“ in der Salztherme Salü in Lüneburg. Vielleicht aber nicht mehr lang, denn am 20. Januar treten Laien und Profis in dem Freizeitbad zur Nordeutschen Wasserrutschenmeisterschaft an. Und der eine oder andere Teillnehmer hat sicher das Ziel, den Rekord zu brechen.

Die Wettkampfrutsche „Body2Racer“ ist 140 Meter lang, zwei Teilnehmer rutschen jeweils gleichzeitig.

Foto: SaLü

Bis zu 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene können an der offiziellen Meisterschaft in dem Schwimmbad teilnehmen. Sie treten in verschienen Kategorien an: Kinder von 8 bis 15 Jahre, Männer sowie Frauen messen sich jeweils miteinander. Zudem gibt es eine Kategorie für Hobbyrutschende und eine für Profis.

Rutschenmeisterschaft in der Salztherme Lüneburg: Auch Deutscher Meister am Start

Auch der amtierende Deutsche Meister, Cedric Köhnke, tritt bei dem Wettkampf in Lüneburg an. Der 18-Jährige aus Hamburg trainiert regelmäßig auch im Salü, oft gemeinsam mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder, die ebenfalls professionell auf Rennrutschen antreten. Bei der Rutschenmeisterschaft ist Cedric Köhnke einer der Favoriten auf den Titel, ebenso wie Patrick Hanke, Deutscher Meister des vorangegangenen Jahres.

Und so ist der Ablauf: Alle Teilnehmer rutschen dreimal durch die Rutsche „Body2Racer“, die eine der längsten Wettkampfrutschen in Deutschland ist. Die schlechteste Zeit wird verworfen, die beiden anderen Zeiten zusammengerechnet. Die schnellsten Teilnehmer kommen in die nächste Runde. Die besten drei aus jeder Gruppe qualifizieren sich – nicht verpflichtend – für das Finale des Deutschland-Cups 2024.

Auf die Technik kommt es an: „Dreipunkt“ oder „Klappmesser“?

„Wir haben beide Röhren geöffnet, bei jedem Durchlauf wird der Verlierer am Ende durch eine Dusche nassgemacht“, sagt Kim Oberländer, Salü-Sprecherin und eine der Organisatorinnen der Meisterschaft.

Beim Rutschen ist die richtige Technik wichtig, um richtig schnell zu werden.

Foto: SaLü

Sie hat auch Tipps für alle, die zuvor im Training ihre Rutschtechnik verbessern wollen. Viele Männer setzten auf die Dreipunkt-Technik: Dabei berühren nur die Schultern und die übereinandergelegten Fersen die Rutsche. Das sei jedoch nicht für alle die optimale Technik.

„Es kommt auf den Schwerpunkt an“, sagt Kim Oberländer . „Deshalb sind Frauen mit ihrem Körperbau meistens im sogenannten Klappmesser schneller. Dabei rutschen sie vorneübergebeugt und nur auf den Hacken und einer Pobacke.“ Für alle gilt der Expertin zufolge: Trockene Hände garantieren den besten Start. Sie rät, ein Handtuch mit nach oben zu nehmen und Hände und Arme gut abzutrocknen. „Dann kann man richtig mit Schwung starten.“

Norddeutsche Rutschenmeisterschaft in Salztherme Lüneburg: Jeder kann sich anmelden

Die Anmeldung zu den Norddeutschen Rutschenmeisterschaft am Sonnabend, 20. Januar, ist ab sofort auf www.salue.info möglich. Mitmachen kann jeder ab 8 Jahren. Die Startgebühr beträgt 5 Euro, hinzu kommt der übliche Tageseintritt. Auch für normale Besucher ist das Freizeitbad an diesem Tag geöffnet.