Winsen: Baustart für Europas erstes klimaneutrales Naturbad

Winsen. Mitten in den Sommerferien ist schweres Gerät in den Eckermannpark in Winsen eingezogen – die Bauarbeiten für das geplante Naturbad haben begonnen. Nun gilt es das Gelände im Landkreis Harburg entsprechend vorzubereiten, das Becken zu modellieren und die Infrastruktur nebst Technik entstehen zu lassen.

Das Ziel: Im Sommer nächsten Jahres soll hier das erste öffentliche, klimaneutrale Naturbad in Europa eröffnen. Bürgermeister André Wiese traf sich mit Projektleiterin Angelina Gastvogel und Projektingenieur und Bauleiter Oliver Gert vor Ort.

Naturbad Winsen: 3500 Quadratmetern Wasserfläche mit großem Strandbereich

Nach Kalkulationen, Vorprüfungen und gründlichen Planungen sind wir nun in der aktiven Bauphase angekommen. Es ist spannend zu sehen, wie das Gelände sich verändert, die Bauarbeiten nun vorangehen und die Ideen vieler Winsenerinnen und Winsener hier verwirklicht werden“, so Wiese zu dem Baustart.

So soll das Naturbad im Winsener Eckermannpark nach der Fertigstellung aussehen.

Foto: Stadt Winsen / HA

Ab dem Jahr 2017 gab es eine großangelegte Bürgerbeteiligung, die sich damit befasste, was aus dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau werden sollte. Auch eine Jugendbeteiligung schloss sich dem im vergangenen Jahr an.

„Es freut mich, dass das Naturbad nun Form annimmt. Mit 3500 Quadratmetern Wasserfläche, einem großen Strandbereich, Gastronomie und Angeboten zu Spaß und Spiel wird allen zukünftigen Gästen viel geboten, auch wenn wir nicht alle Ideen auf Anhieb umsetzen können“, so die verantwortliche Projektleiterin Angelina Gastvogel.

Neues Energiekonzept und biologische Wasseraufbereitung

Betreiber des Naturbads werden die Stadtwerke Winsen, die mit dem bestehenden Freizeitbad bereits entsprechende Erfahrung mitbringen. Ein innovatives Energiekonzept sowie eine biologische Wasseraufbereitung sind Basis der nachhaltigen Ausstattung des Naturbads.

„Ich bin stolz darauf, dass dank Fördergeldern dieses innovative und moderne Konzept in Winsen umgesetzt werden kann und damit für Jung und Alt ein attraktives Ausflugsziel geschaffen wird“, ergänzt Wiese.

Vorfreude ist die größte Freude, heißt es landläufig, und so sollen die Winsenerinnen und Winsener auf regelmäßig stattfindenden Baustellenführungen sowie über Facebook und Instagram zukünftig mit aktuellen Informationen zum Naturbad versorgt werden. Dort werden auch die Termine für die Rundgänge auf der Baustelle angekündigt.