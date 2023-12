Werk in Winsen

Werk in Winsen Streik bei Amazon: Kommen die Geschenke trotzdem pünktlich?

Rund 150 Mitarbeiter von Amazon haben am Sonntagabend ihre Arbeit in drei Schichten niedergelegt. Sie folgten damit einem kurzfristigen Aufruf der Gewerkschaft Verdi – mitten im Weihnachtsgeschäft.

Mitarbeiter legen mitten im Weihnachtsgeschäft Arbeit am Standort Winsen nieder. Was sie fordern – und was das für die Kunden bedeutet.