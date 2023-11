Neu Wulmstorf und Tostedt: Zwei weitere Weihnachtsmärkte starten

Tostedt/Neu Wulmstorf. Am ersten Adventswochenende verbreitet der in Tostedt auf dem Platz am Sande (Wochenmarktplatz) stattfindende Christkindlmarkt weihnachtliches Flair. Bevor der Markt am Sonnabend, 1. Dezember, um 13 Uhr von Christkindl-Marktmeister Detlef Voß und Bürgermeisterin Nadja Weippert mit gesanglicher Unterstützung des Zwergenchors feierlich eröffnet wird, geht’s am Freitagabend ab 19 Uhr erstmal rund um die Feuerzangenbowle.

Alljährlich finden sich mehrere hundert Zuschauer ein, um diesen beliebten Filmklassiker zu sehen und dabei die von den Mitgliedern des Töster Kreises, der den Weihnachtsmarkt organisiert, selbst gemachte Feuerzangenbowle zu genießen. „Jeder, der mit Zylinder kommt, um den Film anzusehen, erhält einen Gutschein für ein Freigetränk“, verspricht Detlef Voß.

Christkindlmarkt in Tostedt bietet viel Programm für Familien mit Kindern

In den für den Tostedter Christkindlmarkt typischen Holzhütten bieten am Sonnabend und am Sonntag Kunsthandwerker Dekoratives und Selbstgemachtes für die Weihnachtszeit an. Süßes und Herzhaftes sowie Getränke sind natürlich ebenfalls erhältlich. Birgit Rosenthal, Dagmar Hillingshäuser und Sabrina Milatz vom Töster Klimakreis informieren in einem kleinen Zelt über ihre Aktionen und basteln mit Kindern Weihnachtliches. Auch das Lauenburger Puppentheater und ein Kinderkarussell sorgen dafür, dass bei den Lütten keine Langeweile aufkommt.

Der Zwergenchor hat in Tostedt lange Tradition, wobei schon die Eltern so mancher „Zwerge“ in ihrer Kindheit aktiv dabei waren.

Foto: Marion Wenner / HA

Um die kleinen Wünsche von Kindern geht es bei der Weihnachtswunschbaum-Aktion des Jugendzentrums Tostedt (JuzT). Sie hat seit rund 15 Jahren Tradition und ist sehr beliebt bei den Besuchern. So lässt sich auf einfache Weise der Wunsch eines Kindes erfüllen, indem man ihm ein Geschenk im Wert von 25 Euro kauft, was für manche Eltern nicht erschwinglich ist.

Wunschzettel-Aktion: Bescherung folgt am 20. Dezember

Bis zu 200 Wunschzettel hängen an dem Weihnachtsbaum auf dem Christkindlmarkt. „Darunter sind sehr viele Wünsche für Bekleidung, wie Pullis und Unterwäsche, aber auch Spiele und Kuscheltiere“, berichtet Organisatorin Anna Asberger. Auf den Wunschzetteln stehen natürlich keine Namen, sondern nur das Alter des Kindes und der Wunsch. Aus Erfahrung weiß Anna, dass die meisten Wunschzettel bereits am Sonnabend abgepflückt werden. Sie freut sich sehr über das große soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Nachdem die Spender ihre Geschenke später hübsch verpackt zum Jugendzentrum gebracht haben, gibt es dort am Freitag, 20. Dezember, fröhliche Bescherung, wenn die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien die Überraschungen in Empfang nehmen.

Anna Asberger (von links), Angela Grundhöfer, Xenia Gassmann und Lennard Weiß freuen sich, mit der Wunschbaum-Aktion viele Kinderwünsche erfüllen zu können.

Foto: Marion Wenner / HA

Wer sich einen Wunsch abpflückt, bekommt vom Team des JuzT als kleines Dankeschön eine Tüte mit selbst gebackenen Keksen. Und wem der Sinn nach leckeren Waffeln oder alkoholfreiem Apfelpunsch steht, der wird beim Spazieren über den Christkindlmarkt noch einen zweiten Stand entdecken, an dem Mitarbeiter des JuzT und des pädagogischen Mittagstisches „Töster Füchse“ außerdem selbst gegossene Kerzen verkaufen und stets für einen fröhlichen Klönschnack zu haben sind.

Live-Shows: Am Sonntag wird es Akrobatisch in Tostedt

Außer der Akrobatik-Show von Julian Böhme am Sonntag, 15.30 Uhr, gibt es sowohl am Sonnabend in den Abendstunden wie auch am Sonntagnachmittag musikalische Live-Darbietungen. Wer es sich lieber drinnen bei Kaffee und selbstgebackenen Torten gemütlich machen möchte, der besuche doch die nur wenige Gehminuten vom Christkindlmarkt entfernte Kaffeestube im Heimathaus am Himmelsweg 8, die an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. Im Garten des Heimathauses werden Brot und Butterkuchen im historischen Backofen frisch gebacken.

„Budenzauber“ in Neu Wulmstorf: Besucher können auch den Weihnachtsmann wecken

Der Rotary Club Neu Wulmstorf lädt am Freitag, 1. Dezember, zum traditionellen weihnachtlichen „Budenzauber“ ein. Los geht es ab 15 Uhr auf dem Parkplatz vor Elektro Heinemann an der Bahnhofstraße. Der „Budenzauber“ verspricht eine zauberhafte Atmosphäre, die die gesamte Familie begeistern soll. Die Veranstaltung wird musikalisch von verschiedenen Chören begleitet, um die Besucher in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Um 18.30 Uhr wird der „Budenzauber“ durch ein besonderes Ereignis unterbrochen: Dann findet auf dem benachbarten Rathausplatz das „Weihnachtsmannwecken“ statt. Anschließend setzt sich das vorweihnachtliche Treiben auf dem Parkplatz von Elektro-Heinemann bis 21 Uhr fort.

Geschenkestöbern: Kunsthandwerk und verschiedene Leckereien

Zur Stärkung werden Leckereien wie frisch gebackene Waffeln, Flammkuchen, Würstchen, Pommes sowie Glühwein und andere erfrischende Getränken angeboten. Besucher können an zahlreichen Ständen stöbern und Kunsthandwerk, Holzarbeiten, Vogelhäuser und vieles mehr entdecken.

Was den „Budenzauber“ in Neu Wulmstorf so besonders macht, ist seine soziale Ausrichtung. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung fließen direkt in soziale Projekte der Gemeinde Neu Wulmstorf. Damit unterstützen die Besucher gleichzeitig bedürftige Menschen in ihrer Gemeinde.