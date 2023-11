Bahn Harburg: Pendlerfrust wegen Baustellen. Metronom kündigt Ausfälle an

Harburg/Winsen/Lüneburg. Das wird einmal mehr für Pendlerfrust auf den Bahnsteigen im Hamburger Süden und im Umland sorgen: Als Folge von Brücken- und Weichenbauarbeiten des Netzbetreibers kommt es bis zum 4. Dezember vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf dem Streckenabschnitt zwischen Winsen und Hamburg Hauptbahnhof für fast drei Wochen zu Teilsperrungen, Haltausfällen und abschnittsweise einem Schienenersatzverkehr. Am kommenden Wochenende fällt zusätzlich der Regionalexpress RE3 zwischen Lüneburg und Hamburg-Harburg in beide Richtungen aus, wie die Bahngesellschaft Metronom mitteilt

Von Freitagabend (17. November), ca. 17.30 Uhr, bis Montag früh (20. November), 6 Uhr, Uhr entfallen die Züge des RE3 zwischen Lüneburg und Hamburg-Harburg in beide Richtungen komplett. Als Ersatz können Fahrgäste die RB 31 nutzen, denn ein Großteil der RE3-Züge verkehrt ab Lüneburg weiter als RB31 zum Hamburger Hauptbahnhof und umgekehrt.

In den Abendstunden gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Winsen und Harburg

Hier wird kein Umstieg für die Fahrgäste in Lüneburg erforderlich sein. In den Abendstunden gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Winsen und Harburg, am Freitagabend verkehrt dieser von 18 bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Busse starten und enden am ZOB in Harburg im Bereich F.

Vom 20. bis 24. November entfallen in den Nachtstunden die Haltestellen Ashausen und Stelle der RB 31, in einer Nacht zudem die Haltestellen Bardowick und Radbruch. Außerdem gibt es Teilsperrungen zwischen den Haltestellen Hamburg-Harburg und Hamburg Hbauptbahnhof. In all diesen Fällen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Vom 26. November bis 1. Dezember kommt es zu Teilausfällen zwischen Harburg und Hamburg

Vom 26. November bis 1. Dezember kommt es zu Teilausfällen zwischen Harburg und Hamburg Hauptbahnhof bzw. in den Nächten 29.11/30.11. und 30.11./01.12. zu Haltausfällen in Ashausen und Stelle bzw. Maschen und Meckelfeld. Auch hier soll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung stehen.

Für die Nacht vom 3. auf den 4. Dezember ist bei den Zügen ME 81645 und 81647 aufgrund der Haltausfälle in Bardowick und Radbruch ein Schienenersatzverkehr vorgesehen.

Fahrgäste zwischen Hamburg und Lüneburg sollten sich rechtzeitig vor der Fahrt informieren

Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor Ihrer Reise über die Fahrplanänderungen und in den elektronischen Auskunftsmedien zu informieren: unter www.metronom.de, in der metronom-App oder der FahrPlaner-App, im metronom-Kundenzentrum oder beim Zugpersonal.