Wo stehen die besten Halloween-Häuser in Harburg und im Süden von Hamburg ?

Harburg und Umland. Gruselige Hexen hängen in einem von Spinnenweben durchzogenem Baum, Grabsteine und ein echter Sarg zieren den Vorgarten – und der Horrorclown aus Stephen Kings Horror-Klassiker „Es“ begrüßt die Besucher an der Haustür. So in etwa lässt sich das Horrorhaus von Maschen in der Straße Im Stuck beschreiben. Wie so viele Eigenheimbesitzer haben die darin lebenden Halloween-Fans alles gegeben.

Jeden Abend bleiben Kinder vor dem mit bunten Lichtern geschmückten Grundstück stehen, Autofahrer lassen sich ablenken, und selbst die Seniorengruppe aus der Nachbarschaft macht Erinnerungsfotos.

Halloween-Haus in Maschen bei Hamburg: „Ich habe einfach Lust am Dekorieren“

Seit fünf Wochen ist das Einfamilienhaus von Ilona von Borstel gruselig-schön geschmückt, und die Nachbarn freuen sich über den bunten Saisongarten. „Ich habe einfach Lust am Dekorieren. Egal ob Weihnachten, Ostern oder Halloween, ich lasse mir immer etwas einfallen“, sagt Ilona von Borstel.

Ein ganzes Wochenende haben die Schwestern Ilona von Borstel (v.r.), Heike Römmer, Heike Dretvic und Nichte Anne Haß den Vorgarten des Einfamilienhauses bei Hamburg dekoriert.

Foto: LENTHE-MEDIEN

„Meine Tante ist die Deko-Queen von Maschen“, freut sich Nichte Anna Haß, die sich um die Elektronik kümmert. In diesem Jahr sei bereits zweimal die Sicherung herausgeflogen, das Haus war komplett ohne Strom. Sogar der Elektriker musste schon kommen, um die Leitungen zu überprüfen.

Eine Familie im Halloween-Fieber: Bei Wind und Wetter wurde getüftelt und gehämmert

Doch eigentlich ist der Halloween-Auftritt echte Familiensache. Gemeinsam mit ihren Schwestern Dörte Römmer und Heike Dretvić hat das Quartett bei Wind und Wetter ein ganzes Wochenende ausgepackt, aufgehängt, gehämmert und Gespensteraugen zum Leuchten gebracht. Bis Halloween am kommenden Dienstag sei immer noch etwas Neues hinzugekommen, etwa ein Rollstuhl, den Ilona von Borstel vor dem Sperrmüll rettete oder ein Zombie unter dem Rasenmäher.

Der ganze Stolz der Halloween-Familie: Ein echter Sarg vor der Haustür.

Foto: LENTHE-MEDIEN

Vor der Tür der ganze Stolz der Halloween-Familie: ein echter Sarg. Die sogenannte Bombe wird von Bestattungsunternehmen zum Transport der Verstorbenen genutzt. Da sie aus Plastik ist, eignet sie sich bestens für den Gruseleinsatz und wirkt mit ein paar Lichterketten und einer Ratte auf dem Deckel wirklich ziemlich gruselig. Besucher sind bis Halloween jeden Abend mit Beginn der Dämmerung herzlich willkommen. „Wenn sie sich den trauen“, fügt von Borstel lächelnd hinzu.

Immer mehr Menschen feiern auch in Deutschland das Geisterfest. Nach seinen Ursprüngen im keltischen Kulturraum und einem großen Hype in den USA kehrt das Fest der Geister nun wieder nach Europa zurück – als Deko- und Kostümfest im XXL-Format.

