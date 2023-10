Rolf Zuckowski live in Buxtehude – zur Musical-Premiere

Buxtehude. Das neue Musical der Neu Wulmstorferin Birgit Steinhart feiert am Sonnabend, 7. Oktober (Beginn: 18 Uhr) Premiere auf der Bühne der Halepaghenschule in Buxtehude: In „Die Wunderwelt von Annika und Piet“ erzählen rund zwanzig kleine und große Darsteller und Darstellerinnen eine musikalische Geschichte über Mut und Zuversicht und die ganz große Liebe – mit vielen Songs aus den Erwachsenenalben von Rolf Zuckowski.

Der Kult-Liedermacher hat zugesagt, am kommenden Sonnabend Premierengast in Buxtehude zu sein und vor Beginn der Vorstellung ein kleines Konzert zu geben.

Zuckowski-Musical in Buxtehude: Show eignet sich für Kinder ab 8 Jahren

Weitere Aufführungen finden in Buxtehude am Sonntag, 8. Oktober (16 Uhr) ebenfalls auf der Halepaghenbühne statt sowie am 21. Oktober (18 Uhr) und 22. Oktober (16 Uhr) in der Burg Seevetal in Hittfeld. Karten gibt es online und in Buxtehude im Service-Center Kultur & Touristik sowie in Seevetal bei der Burg Seevetal. Auch bei der Sonnabend-Aufführung in der Burg Seevetal will Rolf Zuckowski laut Veranstalter dabei sein.

Der Name Rolf Zuckowski ist untrennbar mit Kinderliedern wie „In der Weihnachtsbäckerei“ verbunden. Doch er hat auch Musik für Erwachsene geschrieben.

„Mir ist es wichtig, dass gerade die Lieder aus den Erwachsenenalben von Rolf Zuckowski einen Platz in meinem Musical finden“, sagt Birgit Steinhart. Sie hat zum Beispiel die Titel „Ein Lächeln“, „Glücklich sein“, „Leise Stärke“ und „So wie du bist“ in ihr neues Projekt integriert.

Musical mit den Musik von Rolf Zuckowski: Ein Stück mit Humor und Gefühlen

In dem Musical geht es um den kleinen Jungen Piet, der davon träumt, ein großartiger Tänzer zu werden. Als die kleine Annika und der kleine Piet sich in der Schule zum ersten Mal begegnen, ist es für Annika Liebe auf den ersten Blick. Piet, ein trauriger, eher desinteressierter Junge, zieht sich aber lieber in seine heile Traumwelt zurück, um den streitsüchtigen Eltern und der anstrengenden Annika zu entfliehen.

Zwanzig Jahre später kommt es erneut zur Begegnung zwischen Annika und Piet. Annika setzt alles daran, um Piet für sich zu gewinnen. Ob Annika dies gelingt und was aus Piets Familie und seinen Freunden geworden ist – darum geht es in dem Musical, das sich mit Humor und Gefühl den Themen Liebe, Träume und Mut nähert. Es ist laut Steinhart für Kinder ab 8 Jahren geeignet.