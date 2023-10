Flohmarkt 2023: Termine ab Oktober für Harburg, Landkreis Harburg und Umgebung

Landkreise/Harburg. Die Hauptsaison der Trödler ist vorüber – doch auch im Herbst finden im Landkreis Harburg, Bezirk Harburg und in Umgebung zahlreiche Flohmärkte statt. Vom Frauen- bis zum Nachtflohmarkt – das sind die Veranstaltungen ab Oktober im Überblick.

Flohmarkt in Harburg und Umland: Stöbern auf dem Rathausmarkt und im Museumsdorf

Kinderbücher, Puppen, Gummistiefel und Regenhosen – wer nach diesen und ähnlichen Second-Hand-Waren Ausschau hält, wird beim Flohmarkt der DRK-Kita Storchenwiese in Neugraben-Fischbek fündig. Am Sonnabend, 7. Oktober, laden die Elternlotsen von 10 bis 14 Uhr zum Stöbern ein. Für die Kleinen stehen Kreativangebote bereit. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kommen den Kindern der Kita Storchenwiese zugute. Adresse: Weidengrasweg 2a, Hamburg.

Ein letztes Mal im Jahr 2023 locken außerdem die Stände auf dem Rathausmarkt in Harburg Besucher an – am Sonntag, 8. Oktober von 6 bis 16 Uhr. Auch gewerbliche Anbieter sind zugelassen. Der Veranstalter kehrt nach der Winterpause im Frühling für auf den Platz vor dem Rathaus zurück. Adresse: Harburger Rathausplatz 1, Hamburg.

Besucher sind beim Trödelmarkt im Museumsdorf Seppensen dazu eingeladen, unter den alten Eichen zu stöbern.

Foto: Geschichts- und Museumsverein Buchholz und Umgebung

Wer schnell ist, schafft es an diesem Tag noch nach Buchholz: Denn ebenfalls am Sonntag, 8. Oktober, lädt das Museumsdorf Seppensen zu seinem Trödelmarkt ein. Der alljährliche Herbstflohmarkt findet von 10 bis 17 Uhr statt. „Kunst, Kitsch und Kult bis hin zu echtem Trödel; alles ist vertreten“, verspricht der Veranstalter. In Tinos Grillecke gibt es in gewohnter Manier Würstchen mit Mühlenbrot. Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt im historischen Gebäuden statt. Adresse: Zum Mühlenteich 3, Buchholz-Seppensen.

Mehr zum Thema

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Termine in Harburg und Umland ab Oktober 2023

Sonnabend, 14. Oktober: Flohmarkt auf dem Hanstedter Herbstmarkt (14. bis 15. Oktober) auf dem Alten Geidenhof Hanstedt, Buchholzer Straße 1, von 13 bis 18 Uhr.

Sonnabend, 14. Oktober: Flohmarkt auf dem Schützenplatz in Bardowick, St. Dionyser Weg 2, von 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 5. November: Flohmarkt im Parkhaus von Marktkauf in Buxtehude, Bahnhofstraße 47, 6.30 bis 16 Uhr.

Sonnabend, 18. November: Frauenflohmarkt in der Grundschule Maschen, Schulkamp 11 in Seevetal, von 15 bis 19 Uhr.

Sonnabend, 25. November: Nachtflohmarkt in der Burg Seevetal in Hittfeld, Am Göhlenbachtal 11, von 17 bis 22 Uhr.

Sonnabend, 25. November: Kinderflohmarkt in der Empore in Buchholz, Breite Strasse 10, Eintritt frei, 10 bis 12.30 Uhr.