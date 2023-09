Flohmarkt Hamburg: Das sind die schönsten Märkte im September – alle Infos

Flohmärkte – wie hier an der Eppendorfer Landstraße – ziehen regelmäßig ein großes Publikum an (Archivbild).

Hamburg. Die Ferien sind vorbei, Hamburg hat sich wieder merklich gefüllt. Damit gibt es auch genügend Kunden und Schnäppchenjäger für die zahlreichen Flohmärkte, die im September wieder überall in der Stadt veranstaltet werden. In dem Monat können Veranstalter und Besucher noch auf warme Tage hoffen, nachdem der Norden im Sommer wettermäßig nicht gerade verwöhnt wurde.

Das Abendblatt hat die wichtigsten Informationen zu den Veranstaltungen zusammengestellt:

Flohmarkt Hamburg: 3. September – Lehmweg und Grelckstraße

Gleich in zwei Stadtteilen wird am Sonntag, 3. September, um Kunden gebuhlt. Der Kult-Flohmarkt am Lehmweg in Hoheluft-Ost lockt von 9 bis 17 Uhr Secondhand-Fans an. Anmeldung und Infos: https://www.ahoi-events.de/flohmaerkte

Eine Alternativveranstaltung in etwas kleinerem Rahmen gibt es an der Grelckstraße in Lokstedt. Zwischen Stapelstraße und Rütersbarg werden von 10 bis 16 Uhr die Stände aufgebaut. Der Flohmarkt ist bereits ausgebucht. Infos: https://flohmarkt-eppendorf.de

Flohmarkt Hamburg: 10. September – Immenhof auf der Uhlenhorst

In der kleinen Straße Immenhof auf der Uhlenhorst wird am 10. September von 9 bis 16 Uhr der idyllische Flohmarkt veranstaltet. Die Stände werden zwischen Schürbeker Straße und Lerchenfeld aufgebaut. Restplätze werden von 7.30 und 9 Uhr vergeben. Infos: https://marktundkultur.de

Flohmarkt Hamburg: 17. September – Isestraße und Marie-Jonas-Platz

Das Wetter kann den Flohmarkthändlern hier egal sein, denn beim Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt am 17. September (9 bis 16 Uhr) an der Isestraße in Harvestehude bleiben alle trocken. Die Stände werden unter dem Hochbahnviadukt zwischen den U-Bahnhöfen Eppendorfer Baum und Hoheluft aufgebaut. Anmeldung und Infos: https://www.hochberg-flohmarkt.de

Kinder wachsen so schnell aus ihren Sachen raus, dass man auf dem Flohmarkt idealerweise günstig und nachhaltig Nachschub besorgen kann. Von 10 bis 15 Uhr werden auf dem Marie-Jonas-Platz in Eppendorf wieder Kleidung, Spielzeug und alles rund um kleine und große Kinder angeboten. Infos: https://flohmarkt-eppendorf.de

Flohmarkt Hamburg: 24. September – Turmweg und Kampnagel

Der Flohmarkt auf dem Turmweg in Rotherbaum gilt als weiterer Kult-Flohmarkt in Hamburg, der zweimal im Jahr stattfindet – im April und nun am 24. September. Hier bieten üblicherweise auch viele Antikhändler ihre Schätze an. Los geht es schon um 8.30 Uhr. Infos: https://www.hochberg-flohmarkt.de

Die Konkurrenzveranstaltung läuft am selben Tag auf Kampnagel in Winterhude. Der Flohmarkt geht von 9 bis 16 Uhr, Restplätze werden morgens noch von 7 bis 9 Uhr vergeben. Infos: https://www.marktkultur-hamburg.de

Flohmarkt Hamburg: 30. September – Überseeboulevard

Wer Schnäppchen ergattern will, muss üblicherweise früh aufstehen. Beim Langschläfer-Flohmarkt auf dem Überseeboulevard in der HafenCity können sich die Kunden Zeit lassen. Er startet am 30. September erst um 11 Uhr und geht bis 16 Uhr. Infos: https://langschläfer-flohmarkt.de