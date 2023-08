Handball-Bundesliga: An diesen Baustellen muss der BSV noch arbeiten

Testspiel in Buchholz Handball: An diesen Baustellen muss der BSV noch arbeiten

Buchholz/Buxtehude. Viel Zeit bleibt den Handballvereinen Buxtehuder SV (BSV) und Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten nicht mehr, um sich auf die anstehende Saison 2023/2024 in der Ersten und Zweiten Frauen-Bundesliga vorzubereiten – zu wenig auf jeden Fall, um von Beginn an optimal gerüstet zu sein für den Kampf um die Punkte.

Das war die gemeinsame Feststellung der Trainer Dirk Leun (BSV) und Dubravko Prelcec (Luchse) nach einem Testspiel der Buxtehuder Erstligafrauen beim Kooperationspartner und Zweitligisten in Buchholz. „Wir haben noch ganz viele Baustellen“, sagte BSV-Trainer Dirk Leun, dessen Mannschaft zwar mit 33:26 (19:14) gewann, dabei aber noch viele Schwächen offenbarte, die es gilt, baldmöglichst abzustellen. „Ich denke, wir werden noch bis Mitte September brauchen, bis wir richtig eingespielt sind“, glaubt Dubravko Prelcec.

Handball-Luchse Rosengarten: Wo der Trainer die größten Schwachstelle ausmacht

„Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte der Luchse-Trainer. Im Spiel nach vorne habe seine Mannschaft ihre eigentliche Stärke, nämlich das hohe Tempo, mit dem sie ihre Konterangriffe normalerweise vorträgt, nicht auf die Platte bringen können. Prelcec: „Wir haben nicht einen Treffer aus der ersten Welle erzielt.“ Dazu gesellte sich eine eklatante Wurfschwäche von außen.

„Wir haben längst nicht alles umsetzten können, was wir trainiert haben“, sagte Prelcec. Mit dem Ergebnis konnte er leben. „Mit sieben Treffern gegen einen Erstligisten zu verlieren, kann sich sehen lassen“. Davor hatten die Luchse beim Erstligisten VfL Oldenburg einen Test mit 24:34 verloren.

Torhüterin Danique Trooster wird bei den Luchsen noch Wochen ausfallen

Verzichten muss der Luchse-Trainer zur Zeit auf Torhüterin Danique Trooster, die mit Rückenproblemen wohl noch mindestens vier Wochen ausfallen wird. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir über die Runden kommen. Alle Verantwortung ruht derzeit auf Anja Rossignoli. Unsere dritte Torhüterin Sophie Löbig kann nur begrenzt eingesetzt werden, weil sie andernfalls für die Zweite Frauenmannschaft gesperrt wird“, beschreibt der Luchse-Coach das Dilemma.

Auch fehle es so kurz vor Saisonbeginn an einer wirklichen Standortbestimmung. Prelcec: „Wir haben nur gegen Dritt- und Erstligisten getestet. Unser erster Gegner aus der Zweiten Liga ist am kommenden Mittwoch Werder Bremen.“

In der ersten Pokalrunde treffen die Luchse auf Werder Bremen

Doch als Testspiel kann diese Begegnung am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Nordheidehalle wohl kaum bezeichnet werden. Es ist ein vorgezogenes Zusammentreffen in der ersten Runde um den deutschen Handball-Pokal und damit für die Luchse bereits das erste Pflichtspiel der neuen Handballsaison. Bis dahin stehen noch ein umfangreicher Medizincheck und ein Trainingslager am Wochenende in Dänemark auf dem Plan.

Ein voller Terminkalender bestimmt auch den Handballalltag der BSV-Frauen bis zum Start in die Erste Frauen-Bundesliga. Trainer Dirk Leun hatte nach dem Testspiel gegen die Luchse einiges zu bemängeln. „In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Chancen weggeben. Mit der Abwehrarbeit war ich erst in der zweiten Halbzeit zufrieden.“

BSV-Trainer Leun: „In der Bundesliga wäre das tödlich“

Dirk Leun vermisst vor allem noch die Konstanz. „Wir leisten uns noch zu viele Schwächephasen. In der Schlussphase haben wir 0:3 gespielt, vier Torchancen in Folge nicht genutzt. In der Bundesliga wäre das tödlich.“ Letztlich entscheidend war ein 6:0-Lauf der Buxtehuderinnen in der zweiten Halbzeit zum 30:19.

Die Norwegerin Mie Elen Rakstad sei noch nicht eingespielt, sagte Dirk Leun, der kurzfristig auf Charlotte Kähr verzichten musste, die am Wochenende vorher beim Turnier in Bensheim auf die Schulter gefallen war und vorsichtshalber geschont wurde. Ebenfalls verletzt fehlten Torhüterin Laura Kuska und Rechtsaußen Maj Nielsen, die aber bald ins Team zurückkehren sollen. Mit Spielmacherin Sina Hagen rechnet Dirk Leun nach deren Kreuzbandanriss im Januar nicht vor Anfang Oktober.

Einen letzten Härtetest bestreiten die BSV-Frauen am Freitagabend um 19 Uhr daheim in Buxtehude. Dann ist der Nordrivale VfL Oldenburg zu Gast in der Halle Nord. Im Wettbewerb um den DHB-Pokal treten die Buxtehuderinnen daraufhin am Sonnabend, 2. September, beim Zweitligisten Füchse Berlin an.

Erster Spieltag in der Ersten und Zweiten Bundesliga ist das Wochenende 9./10. September.