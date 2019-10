Buchholz. Dass Christine Lindemann Handball kann, ist keine Frage. Die 49-Jährige war Nationaltorhüterin, spielte erfolgreich in Dänemark und Norwegen. Seit einigen Jahren betreut sie erfolgreich die Torhüterinnen des mehrfachen Zweitligameisters Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten. Neuerdings macht sich sogar der Deutsche Handball-Bund die Erfahrungen und Kenntnisse seiner 147-fachen Nationalspielerin zunutze. Der DHB hat Lindemann in das gegründete Torhüter-Kompetenz-Team aufgenommen.

In der Logopädin aus dem Kreis Harburg steckt auch jede Menge Kreativität. Mit „Oma Miras WG – Wenn das Leben das Alter überholt…“ hat Lindemann gerade ihr erstes Buch herausgebracht.

Kleine Alltagsgeschichten und charmante Begebenheiten

Geschrieben habe sie schon immer gern, auch gezeichnet. Und eben gern beobachtet – Menschen und das Leben. Und so sammelte Christine Lindemann, die alle nur Tine rufen, Skizzen, kleine Alltagsgeschichten und charmante Begebenheiten und hat das alles nun in ihrem Erstlingswerk zusammen gefasst. Entstanden ist ein Büchlein zum Lesen und Vorlesen, das sich – wie die Autorin selbst – mal so in gar keine gedankliche Schublade einordnen lassen will. „Weil es ein Generationenbuch ist und eben nicht zielgruppenspezifisch, habe ich das Buch im Verlag Tredition verlegt. Da hatte ich alle Freiheiten“, sagt Tine Lindemann.

Die skandinavische Lebensfreude hat sie lange erlebt

Im Mittelpunkt des Buches steht Oma Mira, „eine liebenswerte Spezialausgabe“, wie ihre WG-Mitbewohnerin Emma, eine Musikstudentin meint. Oma Mira, 72 Jahre alt, pensionierte Sport- und Deutschlehrerin, lebt inzwischen in Kopenhagen und wirbelt das Leben ihrer Umwelt ordentlich durcheinander. Wie zum Beispiel das von Vermieter Jan, einem geschiedener Mittfünfziger. Kaum ist Oma Mira eingezogen, hat Jan das Gefühl, sich „in einem Film mit Happy End“ zu befinden. Oma Mira ist eben ein „statistischer Ausreißer“ mit ihrer lebensbejahenden Art, ihrer Kreativität und ihrer Unangepasstheit.

„Die Oma habe ich mir natürlich ausgedacht. Obwohl auch ganz viel von mir und meiner Familie mit drinsteckt“, erzählt die Autorin. „Ich habe versucht, möglichst viel der besonderen skandinavischen Lebensfreude in das Buch reinzubringen, die ich selbst erleben durfte.“ In der Saison 1996/1997 spielte die Torhüterin ein Jahr in Norwegen, zum Ende ihrer Karriere dann zehn Jahre lang von 1999 bis 2009 in Randers und Kolding Dänemark. Zwischendurch stand sie auch zwei Jahre beim Buxtehuder SV unter Vertrag.

Zwei Jahre spielte sie in Buxtehude und zehn Jahre in Dänemark

Christine Lindemann beschreibt, wie man bei unseren nördlichen Nachbarn viel mehr nach Möglichkeiten statt nach Begrenzungen suche. „Man startet einfach bei null und freut sich über jeden kleinen Fortschritt.“ Und so will die 49-Jährige keinen hochtrabenden Bildungsauftrag mit ihrem Buch übernehmen. „Ich will den Lesern einfach ein bisschen Ablenkung vom Alltag, von einer vielleicht nicht ganz so guten Lebenssituation bringen“, sagt Lindemann, die gerade in ihrem Beruf als Logopädin viel über Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen gelernt hat.

„Ihre Geschichten bringen den Sonnenschein des Lebens herein“, heißt es im Büchlein. Denn auch Oma Mira schreibt – Schmunzelbriefe zum Beispiel. Mit ihren Geschichten geht Oma Mira sogar auf Lesereise. Neben der Rahmenhandlung rund um die illustre Wohngemeinschaft gibt es in den einzelnen Kapiteln Verweise auf Kurzgeschichten, die am Ende angefügt sind.

Auch das Cover hat die kreative Autorin selbst gestaltet

Alles lässt sich kurzweilig lesen – und vorlesen. „Wie lange ist das schon her, dass mir jemand etwas vorgelesen hat“, freuen sich beispielsweise einige Landfrauen in Lüneburg. Tatsächlich animiert das Buch auch dazu, daraus vorzulesen: das Enkelkind der Oma oder der Vater dem Sohn. Alle können sich in dem Familienbuch wieder finden. Und wenn der Leser das eine oder andere Mal ein Schmunzeln nicht unterdrücken kann, dann hat Christine Lindemann, die auch das Cover entworfen hat, ihren Anspruch vollkommen erreicht.

Zu haben ist „Oma Miras WG – Wenn das Leben das Alter überholt…“ von Tine Lindemann in allen Buchhandlungen. Es kann unter ISBN-Nummer 978-3-7469-0180-0 im Verlag Tredition bestellt werden, hat 156 Seiten und kostet als Taschenbuch 9,99 Euro.