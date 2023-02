Fahrerflucht in Buchholz! Junger Mann von Auto erfasst und fürs Leben gezeichnet

In Buchholz ist ein junger Mann angefahren und mit schweren Verletzungen zurückgelassen worden. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Polizei in Buchholz

Polizei in Buchholz Fahrerflucht! Mann von Pkw erfasst und fürs Leben gezeichnet

Buchholz. Ein besonders drastischer Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Buchholz. Am frühen Sonnabendmorgen ist an der Bremer Straße ein junger Fußgänger offenbar angefahren und schwer verletzt worden. Vom mutmaßlichen Unfallfahrer gab es keine Spur. Das Opfer, ein 28 Jahre alter Mann, wurde zurückgelassen und schwer verletzt aufgefunden.

Wie Henning Flader, Sprecher der Polizeiinspektion Harburg schildert, haben Zeugen den verletzten Mann um 5.50 Uhr kurz vor der Bedarfsampel in etwa 60 Meter Entfernung zur Einmündung zur Geraden Straße auf der Fahrbahn liegend entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass er von einem Auto beim Queren der Straße angefahren wurde.

Polizei ermittelt nach Fahrerflucht in Buchholz

"Die Person ist bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, liegt im Krankenhaus und muss vermutlich mit den Folgen des Unfalls ein Leben lang auskommen", teilte Flader mit, ohne konkret auf die Art der Verletzungen einzugehen – auch um die Identität des Opfers zu schützen.

Der Verursacher habe sich mit seinem Auto vom Unfallort entfernt. "Bei dem geflüchteten Pkw könnte es sich um einen Nissan Qashqai Baujahr 2007 bis 2013 handeln, der im vorderen Bereich beschädigt ist", heißt es weiter von der Polizei. An dem mutmaßlichen Unfallwagen könnten Teile aus dem Radkasten und vom Unterboden fehlen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04181-285-0.

