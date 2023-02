Polizei Stormarn: Junge (7) in Reinfeld angefahren – Autofahrer flüchtet

Das Kind war auf dem Weg zur Schule, als es am Marktplatz zum Zusammenstoß kam. 76-Jähriger will Unfall nicht bemerkt haben.

Reinfeld. Die Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Reinfeld Zeugen. Am Freitagvormittag, 17. Februar, gegen 8.50 Uhr hatte ein VW Golf demnach einen sieben Jahre alten Jungen erfasst, als dieser die Marktstraße überqueren wollte. Das Kind war laut Polizei von der Markttwiete kommend in Richtung Schule unterwegs, als der graue Wagen vom Marktplatz nach links in die Marktstraße abbog.

Dabei übersah der Fahrer offenbar den Jungen, der bereits die Hälfte der Fahrbahn überquert hatte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Siebenjährige stürzte und sich leicht verletzte. Anstatt nach dem Kind zu sehen, setzte der Fahrer des Golf seinen Weg laut Polizei fort. Später konnten die Beamten bei einer Fahndung einen 76-Jährigen in einem Fahrzeug anhalten, das zu der Beschreibung passte und Beschädigungen aufwies. Der Senior habe zwar angegeben, vom Marktplatz zu kommen, aber behauptet, keinen Unfall bemerkt zu haben.

Um Klarheit zu schaffen, bittet die Polizei nun Zeugen um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu dem Fahrzeug oder seinem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Reinfeld unter Telefon 04533/793 400 zu melden.