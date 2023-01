Polizei Hamburg: Autofahrerin erfasst Kind (11) und begeht offenbar Fahrerflucht

Hamburg. Nach einem Verkehrsunfall in Rahlstedt, bei dem am Mittwochmorgen ein elf Jahre altes Mädchen leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Hamburg Zeugen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin beging offenbar Fahrerflucht.

Wie Polizeisprecherin Nina Kaluza sagte, war die Schülerin um 7.30 Uhr am Spitzbergenweg unterwegs und wollte die Straße auf der Fußgängerfurt bei grün zeigender Ampel überqueren. In dem Moment kam eine Autofahrerin in einem dunklen Kleinwagen – ebenfalls bei Grünlicht – aus dem Nordlandweg gefahren und wollte links auf den Spitzbergenweg abbiegen, übersah dabei aber offenbar das Kind auf der Straße und fuhr es an.

Polizei Hamburg sucht Unfallverursacherin

Das Mädchen wurde am Knie verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo die Verletzungen ambulant behandelt wurden. Zu keinem Zeit habe Lebensgefahr bestanden, betont Kaluza. Die Verkehrsdirektion Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Autofahrerin jedoch entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, sich unter der Rufnummer 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.