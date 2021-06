Wahlkampf in Rosengarten

Wahlkampf in Rosengarten Herausforderer kritisiert: Klimaschutz muss Chefsache werden

Thomas Mehlbeer will Bürgermeister der Gemeinde Rosengarten werden und mehr für den Klimaschutz tun.

In 100 Tagen sind Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Rosengarten. Was im Klimaschutz besser laufen soll.