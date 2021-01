Mögliches RAF-Depot in Seevetal entdeckt – Polizei hebt Erdbunker aus

Seevetal. Waldarbeiter haben bei Seevetal im Landkreis Harburg einen Erdbunker entdeckt, in dem sich möglicherweise Hinterlassenschaften der RAF befinden. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Sonnabend mitteilte, hat die Polizei in einem vergrabenen Kunststoff-Fass Schriftstücke aus den achtziger Jahren und Behältnisse mit zunächst unbekannten Flüssigkeiten sowie weitere Utensilien sichergestellt. Waffen wurden nicht gefunden.

Waldarbeiter waren am Freitagnachmittag auf das Depot in der Nähe der Straße "Vor den Hockenkuhlen" gestoßen. Ermittler des LKA haben in Schutzanzügen erste Spuren gesichert. Über Nacht bewachten gut zwei Dutzend Polizisten den Fundort. Am Sonnabendvormittag rückten dann nach Abendblatt-Informationen eine Einheit der Bereitschaftspolizei und der Gefahrgutzug der Feuerwehr an. Auch waren Ermittler und Spezialkräfte für sogenannte CBRN-Stoffe (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear) sowie der Kampfmittelräumdienst vor Ort.

Mögliches RAF-Depot in Niedersachsen ausgehoben

Die Spurensicherung der Polizei hebt das Erddepot aus.

Sie untersuchten das vergrabene Fass, neben dem in Klarsichtfolien verpackte Schriftstücke lagen. Zugleich suchten Polizisten den Waldboden akribisch nach weiteren Hinterlassenschaften ab. Am Nachmittag wurde auch der Inhalt des Fasses auf gefährliche Stoffe untersucht. Wie Reporter beobachteten, wiesen Etiketten auf den Flaschen in dem Fass auf Salzsäure und Schwefelsäure hin.

Nachdem die Fundstücke gefahrenfrei geborgen werden konnten, wurden Teile aus dem Fass für weitere Untersuchungen in das Kriminaltechnische Institut (KTI) des LKA Niedersachsen und in die Polizeiinspektion Harburg gebracht.

Nach erster Bewertung des Schriftmaterials sei ein Bezug zur bundesweit agierenden terroristischen Gruppierung RAF nicht auszuschließen, hieß es. Die RAF löste sich mit Schreiben vom 20 April 1998 nach 28 Jahren auf. Die Inhalte lassen aber darauf schließen, dass das Erddepot bereits vor Jahrzehnten angelegt worden sein muss.

