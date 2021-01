Neujahrsbaby im Landkreis Harburg heißt Henry Jonathan Held

Doppelpremiere im Krankenhaus Winsen: Erstes Kind der Familie Held ist das erste Baby, das an Neujahr im neuen Kreißsaal geboren wird.

Winsen. Das Neujahrsbaby aus dem Landkreis Harburg heißt Henri Jonathan Held. Der Junge kam um 10.09 Uhr am 1.Januar im Krankenhaus Winsen zur Welt. Für seine Eltern Sarah (38) und Björn (40) Held aus Barnstedt bei Lüneburg, Betreiber einer Golfanlage, ist es das erste Kind. Für die Winsener Geburtsabteilung ist es das erste Baby, das am Neujahrstag im neuen Kreißsaal geboren wurde.

Das Geburtsteam hatte eine rote Decke ausgerollt für den Jungen, der mit 2950 Gramm und 51 Zentimetern gesund seine ersten Töne von sich gab. Um fünf Uhr morgens am Neujahrstag hatte sich der Kleine angekündigt. Eine Stunde nach der Entbindung genoss die junge Familie den Komfort des Kreißsaals mit Blick über Winsen.

Hebamme Merle Schmieder betreut die drei Helds. Nach einem turbulenten Jahr 2020, in dem in der Winsener Geburtsklinik 667 Babys entbunden wurden, herrschte an diesem Morgen Ruhe. Die familiäre Atmosphäre, die Ausstattung und das Team im Haus hatten die Helds bewogen, das Krankenhaus Winsen zu wählen.

Kein Neujahrsbaby im Krankenhaus Buchholz

Ungewohnte Situation in der zweiten Geburtsabteilung des Landkreises Harburg, im Krankenhaus Buchholz. Am frühen Neujahrsmorgen war kein einziges Baby in Sicht. Doch Hebamme Katrin Wellen freute sich trotzdem: "2020 war für uns super. Wir hatten 922 Geburten und damit 100 mehr als im Vorjahr."