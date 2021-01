Silvester und Neujahr in Hamburg live: 60 Prozent weniger Einsätze

Einmal Augen auswaschen, bitte: In Hamburg ist es in der Silvesternacht 2020/21 zu vergleichsweise wenigen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr gekommen.

Hamburg. Vorweg: Ja, das Jahr 2020 ist tatsächlich Geschichte! Bei hörbar reduzierter Böllerei aufgrund des allgemeinen Feuerwerkverbots hat Hamburg in der Nacht einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel vollzogen.

Weniger Silvestermüll für die Stadtreinigung

Am Elbstrand hat die Stadtreinigung nun von der Hamburg Port Authority (HPA) übernommen – und insgesamt 220 neue Mülleimer aufgestellt.

Immerhin können Spaziergänger am Elbstrand im Westen Hamburgs an Neujahr mit einem äußerst sauberen Geläuf rechnen. Mit dem Jahreswechsel hat die Stadtreinigung Hamburg (SRHH) die Reinigung und Pflege von rund zwölf Kilometern Strand zwischen Museumshafen Övelgönne und Wedel übernommen.

Nicht nur dort, sondern überhaupt im gesamten Stadtgebiet rechnet die SRHH mit deutlich weniger Aufräumarbeiten nach Silvester als in den vergangenen Jahren. Am Neujahrstag 2020 waren noch rund zehn Tonnen Feuerwerksmüll zusammengekommen.

"Das ist diesmal überhaupt nicht vergleichbar", so Sprecher Kay Goetze zum Abendblatt. "Wir befürchten mehr Glasscherben als Böllerreste." Um kurz nach Mitternacht waren bis zu 100 Mitarbeiter ausgerückt, um Hamburgs Straßen und Plätze zu säubern.

Schnelle Kiste: Am Jungfernstieg kam für die Stadtreinigung in der diesjährigen Silvesternacht vergleichsweise wenig Müll zusammen.

Und rund um Jungfernstieg und Rathausmarkt waren die Trupps schnell durch. "Nach 90 Minuten war die Innenstadt wieder sauber", sagte Goetze. "Ruckzuck durch" gewesen seien die Mitarbeiter auch an den sonst üblichen Hotspots Landungsbrücken und Schanze. "Da war alles super sauber", so Goetze.

Mäßiges Wetter für einen Neujahrsspaziergang

Wie sind die Bedingungen für einen Neujahrsspaziergang? Antwort: Eher mäßig. Bei bis zu 4 Grad ist es in Hamburg heute stark bewölkt, die Wetterdienste erwarten etwas Regen und Sprühregen.

Im Umland, vor allem in Niedersachsen, wird wegen gefrierenden Regens stellenweise sogar vor Straßenglätte gewarnt. Zumindest auf der Autobahn A7 blieb es in der Nacht zwischen Rendsburg und Hamburg aber komplett unfallfrei.

Nur an der Küste soll es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag gelegentlich etwas auflockern. Die Höchstwerte liegen dort bei bis zu zwei Grad.

Feuerwehr: Zwei Drittel weniger Einsätze in Hamburg

Die Feuerwehr Hamburg hatte eigenen Angaben zufolge für den Rutsch ins neue Jahr vorgeplant und ihre Kapazitäten um etwa 120 Einsatzkräfte, auf rund 525 Beamte erhöht. Außerdem standen die 86 Freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt parat. "Sollte etwas passieren, wollen wir vorbereitet sein", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Insgesamt wurden zwischen 18 und 6 Uhr 440 Einsätze gefahren. Der Großteil der 89 Feuermeldungen bezog sich auf brennende Mülleimer oder Container (51). Außerdem kam es zu zwölf Technischen Hilfeleistungen und 339 Rettungsdiensteinsätzen. Im Stundenschnitt bedeutete dies 37 Einsätze.

Zum Vergleich: In der letztjährigen Silvesternacht musste die Feuerwehr in Hamburg noch 1244-mal ausrücken und damit fast dreimal so häufig wie in diesem Jahr. Diesmal habe es "keine nennenswerten oder erheblichen Notfalleinsätze im Zusammenhang mit der Verwendung von Silvester-Feuerwerk" gegeben, hieß es am Morgen.

Zwei Verletzte bei Feuer in Winterhude

Am Leinpfad in Winterhude musste die Feuerwehr um kurz nach 23 Uhr zwei Menschen mit Verbrennungen und Rauchgasinhalation aus dem dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses retten. Dort hatten ein Weihnachtsbaum und Möbel Feuer gefangen. Die beiden Opfer kamen in umliegende Krankenhäuser.

In Sasel endete um kurz vor 22 Uhr der Einsatz wegen eines brennenden Elektro-Verteilerkastens im Keller eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses an der Straße Dweerblöcke glimpflich. Es gab keine Verletzten.

Feuerwerksverbot im Norden unterschiedlich

Zwar galt das Verkaufsverbot für Pyrotechnik bundesweit, im Norden wurde die Nutzung von Feuerwerk nach Behördenangaben aber unterschiedlich gehandhabt.

Demnach galt in Hamburg ein generelles Böllerverbot – während in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das Abbrennen von Feuerwerk unter bestimmten Bedingungen möglich war.

In diesem Jahr ein eher seltenes Bild: Böller-Reste in Hamburg.

Hamburger Polizei löst Silvesterpartys auf

Nach Informationen des polizeilichen Lagedienstes gab es in Hamburg in diesem Jahr nur wenig Verletzungen durch Böller. Vor allem Männer, die mit Schreckschusspistolen um sich feuerten, gab es aber auch dieses Silvester wieder, wie ein Sprecher sagte. Der Verkauf und das Zünden von Feuerwerkskörpern waren wegen der Pandemie in der Hansestadt laut Eindämmungsverordnung generell verboten.

Feuerwerk der Pyroklasse F1: Wunderkerzen waren in Hamburg zum Jahreswechsel auch im öffentlichen Raum erlaubt.

Nach Hinweisen aus der Nachbarschaft wurden Behördenangaben zufolge vereinzelt Partys mit bis zu acht Gästen aufgelöst. Die Hamburger Polizei hatte vorab angekündigt, die Einhaltung der Regeln mit einem Großaufgebot zu kontrollieren. Bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten konnten laut den Corona-Regeln den Start ins neue Jahr feiern – Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt.

Generell sei die Lage aber sehr ruhig gewesen, hieß es von der Hamburger Polizei. Vereinzelt hätten Beamte Feuerwerkskörper eingesammelt, die Straßen seien aber sehr leer gewesen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Auch an der Binnenalster rund um den Jungfernstieg sei die Lage ruhig gewesen.

Stilles Silvester auf dem Kiez

Auf dem Kiez ging es zum Jahreswechsel sehr gesittet zu. Die Große Freiheit war wie leer gefegt und auch die Reeperbahn erinnerte eher an einen Montagabend als an Silvester. Vorab hatte die Hamburger Polizei angekündigt, die Einhaltung der Corona-Regeln mit einem Großaufgebot zu kontrollieren.

Landungsbrücken: Von 10.000 auf fast Null

Gestern und heute: Dieser Bildvergleich veranschaulicht das unterschiedliche Aufkommen an den Hamburger Landungsbrücken zu den Jahreswechseln 2020 (oben) und 2021 (unten).

An den Hamburger Landungsbrücken feierten vor zwölf Monaten noch bis zu 10.000 Menschen ins neue Jahr. Damals musste zeitweise sogar die S-Bahnbrücke gesperrt werden.

Diesmal hielten sich dort nur vereinzelt ein paar Schaulustige auf. Zu sehen, respektive Hören bekamen sie immerhin den sonoren Klang der Schiffshörner und ein paar Raketen am Himmel.

Die Polizei erinnerte via Lautsprecher daran, dass auch im Hafen kein großes Feuerwerk stattfinden wird. In das neue – und hoffentlich bessere – Jahr 2021 könne man stattdessen auch zuhause mit der Familie reinfeiern.

Panorama-Fotos von der Köhlbrandbrücke

Auf der Köhlbrandbrücke, die anders als üblich in der Silvesternacht in diesem Jahr nicht gesperrt war, stoppten rund um Mitternacht ein paar Fahrer ihre Autos, um ein besonders schönen Blick auf das Hamburger Panorama zu erhaschen.

Die Polizei forderte die Schaulustigen aber auf, sich wieder hinter das Steuer zu setzen. "Alle weiterfahren, es gibt hier nichts zu sehen", lautete der Klassiker aller Polizeidurchsagen.

Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen: Hamburger Polizeibeamte oberhalb der nahezu verwaisten Landungsbrücken.

