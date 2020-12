Harburg . Sie sind viele und füllen das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ in Harburg sehr unterschiedlich mit Leben. 18 Projekte haben sich in diesem Jahr für den 8. Harburger Nachhaltigkeitspreis beworben. Das Themenspektrum unter den Bewerbern reicht von Bildung, Gesundheit und Sport, Gemeinschaft, Inklusion und Integration über Kinderrechte, Kunst und Kultur bis hin zu Mobilität, Ressourcen, Umwelt- und Klimaschutz sowie Stadtentwicklung.

Für gewöhnlich werden die Bewerber des Harburger Nachhaltigkeitspreises in jedem Jahr mit einer großen Ausstellung im Harburger Rathaus gewürdigt. Allerdings muss die diesjährige feierliche Auszeichnungsveranstaltung vom 20. November auf den 19. März 2021 verschoben werden. Aus diesem Grund hat sich die Jury gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt entschlossen, sämtliche Bewerber – nach und nach – in gedruckter Form und alphabetischer Reihenfolge Form vorzustellen. Heute: Das Swamp-Festival.

Lichttechnik aus den eigenen Photovoltaik-Anlagen

Kunst und Kultur verbinden alle und lassen sich auch mit allem verbinden – auch im Hinblick auf morgen: Seit fünf Jahren lädt im August das Swamp Festival Groß und Klein zum vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramm am Moorburger Elbdeich 249 ein. Was an dem Freiluft-Event nachhaltig ist, zeigt sich an vielen Dingen: Es wird von 20 helfenden Händen ehrenamtlich und hierarchiearm durchgeführt. Es besteht Barrierefreiheit, denn alle Interessierten sollen daran teilnehmen können egal, wie schmal das Portemonnaie ist (der Eintritt ist frei), ob körperliche Einschränkungen bestehen oder wie die gesellschaftliche Einordnung ist.

Zudem speist sich die Bühnen und Lichttechnik aus den eigenen Photovoltaik-Anlagen und die Besuchenden nutzen plastikfreies Mehrweg-Geschirr. Es treten Kunstschaffende aus der Region auf, die Getränke kommen ebenfalls aus der Gegend. Und wer Lust hat, neben dem kulturellen Genuss auch mehr über praktisches und politisches Umwelthandeln zu lernen, kann den einen und anderen Workshop besuchen.