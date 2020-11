Buxtehude. Wegen der aktuellen Pandemie-Entwicklung ist es nun entschieden: Das Wintermärchen Buxtehude wird in diesem Jahr nicht im gewohntem Format stattfinden. Die Hansestadt Buxtehude hat den Weihnachtsmarkt abgesagt. „Das gemütliche Beisammensein im Märchenwald wird in diesem Jahr nicht möglich sein“, sagt der Leiter des Stadtmarketings Torsten Lange. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Verordnung und die geltenden Maßnahmen sei das nicht umsetzbar, so Lange weiter.

Aufgrund der aktuell geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen könne der Weihnachtsmarkt ohnehin nicht wie geplant am 27. November beginnen. Auch lasse das Infektionsgeschehen ein Zusammenkommen auf engem Raum nicht zu. „Bei unseren Planungen steht die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger aber auch die der Teilnehmenden und Veranstaltenden immer an oberster Stelle. Daher sehen wir diese Absage als notwendigen und verantwortungsvollen Schritt“, sagt Lange.

Alternative Sondernutzungsflächen für Schausteller?

Und weiter: „Wir blicken aber natürlich auch mit großer Sorge auf das Schaustellergewerbe, das in diesem Jahr kaum Einnahmen erzielen konnte.“ Daher will die Stadt prüfen, inwieweit die ab Dezember gültige Verordnung es hergibt, die Beschickerinnen und Beschicker durch alternative Sondernutzungsflächen zu unterstützen.

Das Stadtmarketing Buxtehude hatte in den vergangenen Wochen unterschiedliche Konzepte entwickelt, um möglichst viele Elemente des beliebten Wintermärchens auch unter Pandemie-Bedingungen umzusetzen. Auf die dekorative Gestaltung der Altstadt müssen die Buxtehuderinnen und Buxtehuder allerdings nicht verzichten. Unter dem Motto „Weihnachtliches Buxtehude“ wird das Stadtmarketing die Innenstadt mit geschmückten Bäumen und Märchenfiguren dekorieren.

„Auch in Corona-Zeiten wollen wir für weihnachtliche Atmosphäre sorgen und die Attraktivität der Altstadt hervorheben, um so den Händlern in diesem wirtschaftlich schwierigen Jahr überlebenswichtige Umsätze zu ermöglichen“, so Lange weiter.

