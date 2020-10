Kreis Harburg/Bezirk Harburg. Weihnachtsmärkte: Bisher ein Muss vor dem Fest, jetzt aber wie viele größere und kleinere Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr sicher. Was bedeuten die Märkte für ihre Besucher? Wer hat daran Interesse und wie wird ihre Zukunft aussehen? Mit diesen Fragen befasst sich Professor Dr. Ulrich Reinhardt im Abendblatt-Interview. Der Zukunftsforscher und Leiter der BAT (British American Tobacco) Stiftung für Zukunftsfragen befasst sich mit dem gesellschaftlichen Wandel in Deutschland und gibt Antworten darauf, was die Menschen auch während des digitalen Wandels an den Treffen mit Nachbarn und Freunden bei Bratwurst und Glühwein noch immer fasziniert.

Herr Professor Reinhardt, wann waren Sie zuletzt auf einem Weihnachtsmarkt und was haben Sie dort gekauft? Waren Sie dabei allein oder mit der Familie unterwegs?

Prof. Dr. Ulrich Reinhardt: Vor knapp zwei Jahren mit meiner Familie. Das Angebot fand ich nur begrenzt attraktiv und so blieb es bei Bratwurst, Maronen und etwas zu trinken.

Welche Rolle spielt die Tradition bis zurück ins 14./15. Jahrhundert, um jedes Jahr vor Weihnachten das Thema neu aufzunehmen?

Historisch waren Weihnachtsmärkte meistens im direkten Umfeld von Kirchen angesiedelt und sollten die Bürger zusätzlich motivieren in die Gotteshäuser zu kommen. Dieser Brauch hat sich überholt und für die Besucher stehen eigene Traditionen im Vordergrund: Jedes Jahr geht’s mit der Familie, den Kollegen oder Freunden zum Weihnachtsmarkt. Dort wird sich am Angebot erfreut, etwas gegessen und getrunken und die besondere Atmosphäre genossen.

In Corona-Zeiten wird jetzt diskutiert, ob und wie Weihnachtsmärkte in diesem Jahr noch möglich sind. Sind sie noch zeitgemäß?

Ohne die Pandemie wären sie es zweifellos. Aufgrund der aktuellen Situation allerdings nicht. Denn selbst wenn ein tragfähiges Hygienekonzept entwickelt würde, geht ohne das dichte Beisammenstehen am Wurst- oder Glühweinstand der Charme und Zauber doch ein Stück weit verloren. Vielleicht ist ein Jahr Pause daher besser als ein Angebot mit Abstandsregeln, ohne Alkohol und mit Plexiglasscheiben an Verkaufsständen.

Professor Dr. Ulrich Reinhardt leitet die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen.

Foto: BAT-Stiftung für Zukunfsfragen / Rolf Zamponi

Was fasziniert an dem Angebot? Vieles daraus steht längst in den Haushalten oder Obi und Ikea sind eingestiegen und bieten günstigere Preise.

Für die meisten ist es ein Gefühl: Das Gefühl des Nostalgischen, des Ursprünglichen und der Vergangenheit. In gewisser Hinsicht ist es auch eine Reise in die Vergangenheit mit den Holzbuden, dem traditionellen Essen, Strickwaren, Holz- und Blechspielzeug. All dieses suggeriert Vertrautheit und Sicherheit und ist dazu noch ein Gegensatz zum stressigen und hektischen Alltag. Die besondere Stimmung mit den Lichtern, den Gerüchen und dem Gemurmel der anderen Besucher verstärkt dieses Gefühl zusätzlich.

Welche Rolle hat die Religion, die Freude über die Geburt von Jesus Christus, für die Märkte? Oder spielen der Weihnachtsmann und die Geschenke die entscheidende Rolle?

Weihnachtsmärkte beginnen am Totensonntag, also am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Was folgt ist die Adventszeit und damit auch die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Insofern spielt die Religion eine Rolle. Allerdings finden sich auf den Märkten nur wenig direkte Bezüge zum Christentum wieder – wenn überhaupt steht noch irgendwo eine Krippe oder eine überdimensionierte Weihnachtspyramide herum.

Wird der Fokus künftig eher auf großen Märkten liegen, auf denen man Unerwartetes finden kann oder auf den kleinen Weihnachtsmärkten, auf denen sich mehr Menschen treffen, die sich kennen?

Die einen suchen ein vielfältiges Angebot, wollen auswählen und sich mit der Masse treiben lassen. Die andere schätzen eher die Einfachheit, wenige Stände und den persönlichen Bezug. Insofern gibt es für jede Größe eine Zielgruppe und damit auch eine Berechtigung und Zukunftschance.

Gibt es Personengruppen, die als Kunden für die Märkte prädestiniert sind, etwa Ältere, Familien, jüngere Gruppen?

Nein, nicht wirklich, das Angebot spricht tatsächlich die breite Bevölkerung an. Unterschiede lassen sich eher nach Tageszeit und Wochentag feststellen. Touristen und ältere Bürger sind eher tagsüber anzutreffen, nach Feierabend zieht es viele Arbeitnehmer auf die Märkte und am Wochenende eher die Familien.

Wird die Zukunft eher bei den professionell organisierten Märkten liegen? Welche Chancen hat das Ehrenamt in diesem Bereich noch?

In den Städten dominiert schon heute das durchgeplante Angebot. Anders sieht es dagegen auf dem Land aus. Hier geht es nicht um Perfektionismus, Geld verdienen und das größte Angebot. Was zählt ist das Beisammensein und hierfür reichen mitunter schon eine Handvoll Stände aus, die ehrenamtlich besetzt sind.

Welche Auswirkungen, welche Veränderungen sehen Sie durch Corona für die Zukunft bei den Veranstaltungen?

Solange die Pandemie anhält wird nur ein eingeschränkter Betrieb möglich sein. Entsprechend werden viele Bürger dieses Jahr von einem Besuch absehen. Nutzen sollten die Anbieter und Veranstalter die Zeit, um das Angebot zu verfeinern und sich zukunftsfähig aufzustellen. Das Kommerzrad sollte dabei nicht einfach weitergedreht werden, sondern die Wünsche der Besucher nach Gemütlichkeit, Entschleunigung, Gemeinschaft und Besinnlichkeit sollten Berücksichtigung finden.

Versuchen Sie doch mal eine Prognose: Wird es in 50 Jahren auch noch Weihnachtsmärkte geben? Wenn ja, was wird sich bis dahin verändert haben?

Es wird sicherlich weniger Weihnachtsmärkte geben als heute und diese werden anders aussehen. Aufgrund der Digitalisierung unseres Alltags, werden die Märkte einen Gegenpol bilden und es wird eher wie auf einem Mittelaltermarkt zugehen. Kitsch und Kommerz werden kaum eine Rolle spielen und stattdessen wird das Ursprüngliche, Authentische und Besondere gesucht werden. Bezahlen wird man für diese Reise in die Vergangenheit einen pauschalen Eintrittspreis.

Sind Weihnachtsmärkte am Ende sogar digital möglich?

Möglich sind sie eines Tages sicherlich. Aber ich bezweifle, ob sie erfolgreich sind. Das besondere an einem Weihnachtsmarkt ist ja gerade das analoge beziehungsweise der Gegensatz zu einer zunehmend digitalen Welt. Auch wird man die Stimmung und die Atmosphäre ebenso wenig künstlich herstellen können wie die Möglichkeit zusammen mit anderen ein Angebot mit allen Sinnen zu genießen.

Zum Abschluss: Werden Sie, Herr Professor, in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt besuchen?

Nein, ich persönlich werde bis zum Ende der Pandemie möglichst alle größeren Veranstaltungen meiden und stattdessen daheim mit der Familie die Adventszeit genießen.



Wer ist Professor Dr. Ulrich Reinhardt?

Professor Dr. Ulrich Reinhardt, Jahrgang 1970, ist Zukunftswissenschaftler und Wissenschaftlicher Leiter der „Stiftung für Zukunftsfragen – einer Initiative von British American Tobacco“. Zudem hält er eine Professur für Empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der FH Westküste in Heide. Reinhardt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sein Studium der Erziehungswissenschaft und Psychologie an der Universität Hamburg schloss Reinhardt 1999 ab und begann als Promotionsstudent im damaligen „BAT-Freizeit-Forschungsinstitut“. 2007 wurde er geschäftsführendes Vorstandsmitglied der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Seit Anfang 2011 ist er als Nachfolge von Professor Dr. Horst W. Opaschowski Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung. Forschungsschwerpunkte: Gesellschaftlicher Wandel, Arbeits- und Europaforschung und das Freizeit-, Konsum- und Tourismusverhalten der Deutschen.

Zu seine Veröffentlichungen zählen „Schöne neue Arbeitswelt? Was kommt, was bleibt, was geht“, „So tickt Hamburg – 77 Fragen an die Zukunft“, „Zukunft! Deutschland im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt“.