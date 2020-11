Buchholz. Die Corona-Pandemie hat fatale Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt Buchholz. Nach Angaben des Ersten Stadtrats Dirk Hirsch fehlen in der Stadtkasse (Stand 30. Oktober) rund sechs Millionen Euro. Grund für das dicke Minus im kommunalen Haushalt ist der massive Rückgang von Gewerbe- und Einkommenssteuerzahlungen im Jahr 2020. „Der Einbruch der Gewerbesteuer ist für die Stadt Buchholz dramatisch“, sagt Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse. „Er bringt uns in eine schwierige Situation.“ So ging der Anteil der Gewerbesteuerzahlungen im laufenden Haushaltsjahr um 25 Prozent zurück – ein Minus von rund sieben Millionen Euro. Die Einnahmen aus Einkommensteuern sanken um zehn Prozent.

Auch für die kommenden Jahre sind die finanziellen Aussichten der Stadt düster. Denn sowohl bei der Gewerbe- wie auch bei der Einkommenssteuer rechnet Finanzdezernent Hirsch auch 2021 und 2022 nur mit einem moderaten Anstieg. Folglich sieht die Planung für den anstehenden Doppelhaushalt die Aufnahme weiterer Schulden in beachtlicher Höhe vor. „Allein bis Ende 2023 wird die Nettoneuverschuldung der Stadt um rund 12,2 Millionen Euro steigen“, so Hirsch.

Auch für die Folgejahre sehe es nicht besser aus. Denn aufgrund der zwingend notwendigen Investitionen, die die Stadt tätigen müsse, sei es nicht möglich, die Haushalte ohne neue Kredite auszugleichen. „Folglich kommen in den weiteren Planjahren noch einmal 12,6 Millionen Euro an Schulden hinzu“, so Hirsch. Das bedeutet für den gesamten Planungszeitraum bis 2025 eine Neuverschuldung von über 24,8 Millionen Euro. Das sind 620 Euro neue Schulden pro Einwohner.

Investitionen sind kaum noch über Kredite zu finanzieren

Problematisch an dieser Situation ist vor allem, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowohl im Jahr 2021 wie auch im Jahr 2022 nicht ausreichen wird, um die Kredittilgung zu bedienen. „Wir erwirtschaften normalerweise mit unserem Haushalt die Tilgung für unsere Kredite“, sagt Dirk Hirsch. „Die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch, dass es zukünftig zunehmend schwieriger wird, Investitionen über Kredite zu finanzieren, da die finanziellen Belastungen durch Tilgungszahlungen stark zunehmen.“ Der hierfür erforderliche „freie Finanzspielraum“ sei erschöpft. Langfristig könne der Haushalt somit keine Kreditaufnahmen mehr tragen.

Um das Minus so klein wie möglich zu halten, sollen daher alle Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, zunächst ausgesetzt werden. Dazu gehören in erster Linie die geplanten Ausgaben für das Bahnhofsumfeld Buchholz. Der sogenannte Stadtumbau West mit P+R-Parkhaus, Radabstellanlagen, Südtangente, Veloroute und Rampenanlagen sollte eigentlich im kommenden Jahr starten. Nun wird das Projekt zur Schonung des durch die Corona-Pandemie stark belasteten städtischen Haushalts zunächst um zwei Jahre verschoben.

Lediglich die Sanierung der Blauen Brücke wird aufgrund der Notwendigkeit bereits in 2021 und 2022 stattfinden. Hierfür sind laut Hirsch investive Mittel in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro eingeplant. Maßnahmen wie die Sanierung oder der Neubau der Wiesenschulturnhalle und der Neubau einer Mehrzweckhalle als Ersatz für die Schützenhalle sind im Haushaltsentwurf gar nicht erst enthalten, da eine Finanzierbarkeit im Planungszeitraum nicht ansatzweise gesehen wird.

Getätigt werden sollen aus dem stark gebeutelten Haushalt in den kommenden zwei Jahren nur Investitionen, die nicht ausgesetzt werden können. Dazu gehören Ausgaben für Feuerwehr, Schule, Kita, Straßen und Entwässerung. „Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage und entsprechenden Wartelisten ist auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2025 ein Ausbau der Kita-Plätze in Buchholz vorgesehen“, sagt Dirk Hirsch.

Lohnsteigerung beim Personal verursacht weitere Schulden

700.000 Euro laufende Kosten seien dafür im Haushaltsjahr 2021 eingeplant. 2022 rechnet Hirsch aufgrund von tariflichen Lohnsteigerungen der Personalkräfte sowie der Inbetriebnahme einer neuen sechsgruppigen Kita mit einer weiteren Steigerung von zirka einer Million Euro. Für den Bereich der Baumaßnahmen an Kindergärten und Schulen ergibt sich außerdem im nächsten Jahr mit knapp 1,5 Millionen Euro sowie im Jahr 2021 mit knapp 2,3 Millionen Euro ein Investitionsschwerpunkt im Haushalt, der sich auch in den Folgejahren fortsetzen wird.

Mit der Einbringung des Haushaltes hat der Buchholzer Stadtrat gleichzeitig die mittelfristige Finanzplanung für die Planjahre 2023 bis 2025 zur Kenntnis genommen. Die Einnahme-Prognosen setzen dabei auf die corona-bedingt gesunkenen Steuereinnahmen für das Jahr 2020 auf und wurden ab 2021 konservativ fortgeschrieben. Das Ergebnis: Auch in den Folgejahren bis 2025 wir der Haushalt der Stadt nicht ausgeglichen sein. „Die Überschüsse werden nicht in allen Jahren zur Bedienung der Tilgung ausreichen“, sagt Dirk Hirsch. Und das, obwohl mit außerplanmäßigen Erträgen aus Grundstücksverkäufen weitere Einnahmen generiert werden sollen.

Im Rahmen weiterer Beratungen muss nun geprüft werden, wie Einnahmesituation zeitnah verbessert werden kann. Laut Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse sollen zudem die Finanzen an den Bedarf der einzelnen Ortschaften angepasst werden. Darüber hinaus sollen – unter Vorbehalt der Politik – auch andere Einnahmequellen geprüft werden. Denkbar sei zum Beispiel eine Erhöhung der Parkgebühren.