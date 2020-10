EU fördert die Naturparkregion mit 160.000 Euro

Landkreis Harburg. Die LEADER-Naturparkregion Lüneburger Heide hat erneut europäische Fördermittel in die Region geholt. In einer digital organisierten Sitzung berieten die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) über fünf Projekte und beschlossen dann auch für alle fünf einstimmig eine Förderung. Insgesamt fließen so 160.000 Euro an EU-Mitteln in die Naturparkregion Lüneburger Heide. Das Geld kommt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Bezuschusst wird der Freizeitbus Heide-Shuttle für eine Pilotphase von zwei Jahren mit 100.000 Euro. Jetzt sollen Ziele in den Samtgemeinden Amelinghausen, Gellersen und Ilmenau sowie in der Stadt Lüneburg in den Fahrplan eingebunden werden. Von 2021 an soll der Bus vom 15. Juli bis 15. Oktober auch dort kostenfrei fahren. Ein weiteres Projekt ist die Aufwertung des Dora-Hinrichs-Kutschweges. Dafür erhält die Gemeinde Bispingen einen EU-Zuschuss von 9000 Euro. Der an manchen Stellen defekte Weg soll auf 520 Metern instand gesetzt werden.

Das Gut Holtorf ist ein denkmalgeschütztes Ensemble aus Gutsgebäuden in der Gemeinde Betzendorf. Die Gebäude sollen künftig öffentlich zugänglich sein. Die LAG-Mitglieder fördern die Machbarkeitsstudie mit 34.000 Euro. Damit der derzeit unbefestigte Boden am Naturpark-Infopunkt Südergellersen nicht mehr aufweicht, soll ein historisches Hofpflaster her.

Im Ortskern von Südergellersen soll zudem ein Abschnitt einer Trockenmauer saniert werden. Die LAG gewährt dem Verein Erlebnisschmiede Südergellersen für dieses Vorhaben dringend benötigte 7600 Euro.

Die Moorkirche im Twißelmoor zwischen Haverbeck und Behringen ist in die Jahre gekommen. Für die Sanierung des alten Gebäudes stellen die LAG-Mitglieder dem privaten Projektträger 7500 Euro zur Verfügung.