Langenrehm. Die Museumsstellmacherei Langenrehm lädt am Sonntag, 25. Oktober, zum letzten Besuch vor der Winterpause ein. Von 11 bis 17 Uhr bieten Stellmacher und ausgewählte Aussteller Führungen und Vorführungen zum Holzhandwerk sowie Mitmachaktionen für Kinder an. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Ausstellungsräumen verpflichtend. Der Eintritt beträgt 3 Euro, für Personen unter 18 Jahren ist er frei.

Über den Tag hinweg können Interessierte die Stellmacher bei ihrer Arbeit in der Werkstatt dabei beobachten, wie sie etwa eine Kutsche restaurieren und dabei ihre historischen Maschinen und altern Werkzeuge erklären. Um 12.30, 13 und 15 Uhr sägen sie einen Baumstamm mit dem Horizontalsägegatter von 1939 durch.

Um 14 Uhr können Freunde des alten Handwerks dann an einer Führung durch die Stellmacher-Werkstatt aus den 1930er-Jahren teilnehmen. Um 16 Uhr erfahren Besucher, wie eine Hebelade funktioniert – die Stellmacher heben und senken dann allein durch Muskelkraft einen schweren Baumstamm auf einen Ackerwagen.

Ein Ausflug lohnt sich für die ganze Familie: Kinder stellen auf dem Außengelände Holzwürfel oder Holzpuzzle für ein Spiel her. Besucher jedes Alters probieren typische Werkzeuge wie Hobel, Säge, Handbohrer und Zugbank aus. Das Café Peters bietet heißen Apfelsaft und grünen Darjeeling zu süßen und herzhaften Speisen auf die Hand.

Werkstatt ist komplett im Zustand der 30er-Jahre erhalten

Die Museumsstellmacherei in Langenrehm ist ein denkmalgeschütztes Ensemble, das früher dem Stellmacher Heinz Peters gehörte: Bis 1970 stellte er in seiner Werkstatt vor allem Räder für Schubkarren her. Die Werkstatt ist komplett im Zustand der 30er-Jahre erhalten und bis heute voll funktionsfähig. Das Wohnhaus zeigt, wie die Familie Peters mit einigen Gesellen auf engem Raum zusammenlebte. Sie bauten aus einfachen Verhältnissen Anfang des 20. Jahrhunderts einen erfolgreichen Handwerksbetrieb auf. Im reetgedeckten Wohnhaus sehen Besucher das Schlafzimmer, die Wohnstube sowie die Wasch- und Kochküche. Auf der Diele befindet sich heute das Café Peters.

Hinter der Werkstatt und dem Wohnhaus liegt ein weitläufiger Garten mit historischen Maschinen, etwa eine Radmaschine von 1900, früher das Allzweckmittel für den Stellmacher, um ein Rad herzustellen. Die Museumsstellmacherei Langenrehm liegt direkt am Heidschnuckenweg, Norddeutschlands schönstem Wanderweg. Sie ist ist seit 2018 für Besucher geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.museumsstellmacherei.de