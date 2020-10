Buchholz. „Lost Places“ – verlorene, vergessene Orte – üben auf viele Menschen eine besondere Faszination aus. Gebäude, die dem Verfall preisgegeben sind, die von der Natur zurückerobert werden, die vielleicht für manche Lebewesen zur neuen Heimat werden, sind inspirierend und immer ein bisschen gruselig. Dadurch ziehen sie besonders Künstler an. Doch ganz so verloren sind die meisten Ruinen nicht, denn irgendwo gibt es immer noch einen Besitzer, der das Hausrecht hat.

Die neue Ausstellung im Kunstverein Buchholz thematisiert diesen Konflikt der Lost Places. Ingo Engelmann hat, gemeinsam mit seinem Freund Dietmar Brandt, mehrere Monate lang auf dem Gelände der ehemaligen Klinik Wintermoor fotografiert. Es entstanden spannende Detailaufnahmen, die den Verfall und das, was daraus neu entsteht, dokumentieren. Allein – er darf sie nicht zeigen, denn die Stadt Schneverdingen als Eigentümer des Geländes verklagte ihn auf Hausfriedensbruch. Die Klage wurde zwar abgewiesen, aber die Fotos bleiben tabu.

Da er sich aber bei der Detailfotografie zunehmend auf das Thema Scherben konzentrierte, fand er am Ende genügend andere verfallende Objekte in der Region, die er für die Zusammenstellung seiner Ausstellung aufsuchen konnte, darunter die wohl bekannteste „Ruine“ von Buchholz, den Lokschuppen. Dieser wird gerade entkernt und soll zu Wohnungen umgebaut werden. Somit bewahrt Engelmann auch die Erinnerung an das Gebäude und den Boom der Eisenbahn und der Nordheidestadt mit.

Die Klinik in Wintermoor selbst hat eine wechselvolle Geschichte

Die Bilder selbst zeigen Blicke durch zerbrochene Fenster, Reflexionen und das Spiel mit Licht und Schatten, gleich am Eingang der Ausstellung scheint aus der Scheibe eine Ente herausgebrochen zu sein – oder ist es die zum Triumph gereckte Faust? Im hinteren Teil erinnern leere Bilderrahmen an die „verbotenen“ Fotos. Zu dem Projekt in Wintermoor gehörte auch, dass Engelmann und Brandt eine „heimliche Ausstellung“ auf dem Klinikgelände organisierten und ihre Werke dort platzierten.

Die Klinik in Wintermoor selbst hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Sie war Lungenfachklinik, Außenstelle der Endoklinik Hamburg und Pflegezentrum. Seit 2005 stehen die Gebäude leer. „Im Wintermoor hat fast jeder eine Beziehung zur Klinik, als ehemaliger Mitarbeiter, als ehemaliger Patient oder als Angehöriger“, berichtet Engelmann. Er hat dazu ein Buch verfasst, aus dem er im Rahmen de Ausstellung lesen wird. Es trägt dazu bei, dass die verbotenen Bilder am Ende doch sichtbar werden, irgendwie.

Da die Lesung, geplant für den 14. Oktober, bereits ausgebucht ist, gibt es einen Zusatztermin am Sonntag, 18. Oktober, 19 Uhr.

Ingo Engelmann: Scherbengalerie und verbotene Bilder, Ausstellung im Kunstverein Buchholz, Kirchenstraße 6, Sonnabend, 10. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, geöffnet Sa./So./Mi., 15 bis 18 Uhr, Anmeldung zur Lesung unter klangengel@t-online.de.