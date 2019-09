Thilo Droste zeigt „Light shadows“ in Buchholz

Buchholz . „Light shadows“ heißt das spannende Kunstprojekt des Berliner Künstlers Thilo Droste, das ab Sonntag in der Buchholzer Kulturkirche St. Johannis gezeigt wird. Dafür hat Thilo Droste mit Schülern verschiedener Klassenstufen des Gymnasiums am Kattenberge gearbeitet.

Das Projekt wurde initiiert von der Kulturkirche St. Johannis und dem Kunstverein Buchholz Nordheide. Gemeinsam entwickeln sie kooperative zeitgenössische Kunstprojekte, um den Dialog zwischen Kirche, Kultur und Gesellschaft zu unterstützen. Das Thema für 2019: „Wahrheit und Perspektive“. Entsprechend findet die Ausstellungseröffnung an diesem Sonntag auch an beiden Orten statt.

Das Thema: „Wahrheit und Perspektive“

Im Kunstverein Buchholz führt der Vorsitzende Sven Nommensen in die Ausstellung ein, danach geht es in der St.-Johannis-Kirche weiter. Nach einer Begrüßung folgt eine „Höhlengleichnis-Predigt-Performance“ der Schüler, dann folgen Bibelworte zum Thema „Wahrheit und Perspektive“.

Anschließend sind die Gäste zum Imbiss eingeladen. Zu einem späteren Termin wird in der Schule eine Stahl-Skulptur zum Thema im Außenbereich des Gymnasiums installiert. Das Thema „Wahrheit und Perspektive“ ist eine Konstante, die sich durch Thilo Drostes Werk wie ein roter Faden zieht.

Seine Arbeiten spielen mit der Wahrnehmung. Sie setzen sich mit den Bedeutungen von Wahrheit wie Authentizität, Originalität, Ruhm und Vergessen, Glanz und seinen Schattenseiten auseinander. In einem Workshop setzten sich Schüler des Buchholzer Gymnasiums am Kattenberge gemeinsam mit Thilo Droste mit der Ambivalenz von Schatten und mit der Skepsis gegenüber dem Sichtbaren und dem Offensichtlichen auseinander.

Die Ergebnisse dieser Projekttage sowie weitere Arbeiten des Künstlers werden in der Kulturkirche wie im Kunstverein gezeigt.

Light Shadows, Ausstellung von Thilo Droste und Schülern des Gymnasiums am Kattenberge, Eröffnung Sonntag, 15. September, 11 Uhr, Kunstverein Buchholz, Kirchenstr. 6, und 12 Uhr, Kulturkirche St. Johannis, Wiesenstr. 25.

Öffnungszeiten bis 13. Oktober: Kunstverein Di–Fr, 16-18 Uhr, Sa+So, 11-17, Kulturkirche: Di+Do, 16-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr und So nach den Gottesdiensten. Präsentation des Kunstwerks im Gymnasium Am Kattenberge am Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr