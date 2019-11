Winsen. Es ist eine Premiere für die Kreisstadt. Zum ersten Mal wird in Winsen ein energetisches Konzept für ein gesamtes Wohnquartier entwickelt – für das Hanse-Viertel. Ziel ist es nicht nur, im Rahmen des seit 2012 in der Stadt geltenden Klimakonzepts Kohlendioxid einzusparen, sondern den Bürgern gleichzeitig saubere und günstigere Energie anzubieten und sie bei Workshops zusammen zu bringen. „Sie können sich dort besser kennenlernen und zu gemeinsamen Lösungen für die Strom- und Wärmeversorgung für ganze Mehrfamilienhäuser oder Reihenhauszeilen kommen“, sagt die städtische Klimamanagerin Agnieszka Paschek, eine diplomierte Stadtplanerin. „Läuft alles gut“, sagt Bauamtsleiter Andreas Mayer, „lässt sich das Modell auch auf andere Stadtteile ausweiten.“

Eine Abschlussarbeit an der Uni wird für die Stadt genutzt

Zum Ausgangspunkt für die Überlegungen entwickelte sich ein Vorschlag von Paschek, den sie der Praktikantin Bea Westermann im Sommer 2018 machte. Die in Winsen aufgewachsene und damals angehende Stadtplanerin suchte ein Thema für ihre Abschlussarbeit und war rasch einverstanden, ein energetisches Konzept vorzubereiten. Dafür wertete sie anonymisierte Daten vom Einwohnermeldeamt sowie Zahlen über den Verbrauch von Wärme und Strom in dem Viertel der Stadtwerke aus, untersuchte den baulichen Zustand der Häuser, nebst Fenstern und Dämmungen und fügte alles zu einem Bild über die Situation der 1500 Bewohner zusammen. Zwölf Wochen dauerte die Recherche, die die HafenCity Universität mit der Note 1,3 versah. Westermann ist nun Stadtplanerin und „Bachelor of Science“.

Hohes Einsparpotenzial beim Energieverbrauch

Entscheidend für Winsen ist: Es gibt ein hohes Einsparpotenzial beim Energieverbrauch in den Reihen- und Mehrfamilienhäusern, die vor allem in den 60er Jahren sowie in den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut wurden. Die Werte hat die 29-Jährige, die inzwischen befristet für die Stadtverwaltung arbeitet, aufgelistet und sich dabei am Stromspiegel des Bundes-Wirtschaftsministeriums orientiert.

Danach liegt etwa der Stromverbrauch in den Mehrfamilienhäusern berechnet bei Wohnungen für zwei Personen teilweise drei Mal so hoch wie bei gut isolierten Wohnungen. Beim Gasverbrauch ergeben sich pro Quadratmeter bei beiden Haustypen teilweise doppelt so hohe Werte wie im bundesweiten Durchschnitt. Westermann empfiehlt auf den ersten Blick das Dämmen von Fassaden und Kellern und das Austauschen von alten Fenstern. Sie räumt aber ein, dass bei jedem Haus individuell entschieden werden muss.

Stadt hat die Arbeiten für das Konzept bundesweit ausgeschrieben

Solche Überlegungen sollen nun zum einen mit Workshops mit Mietern und Eigentümern in Quartier aber auch mit dem geplanten energetischen Konzept angestoßen werden. Als Moderator für die Versammlungen mit den Bürgern sowie für das Konzept will die Stadt ein externes Büro gewinnen. Der Auftrag ist bundesweit ausgeschrieben, im Haushalt für 2020 stehen 70.000 Euro bereit. Die Frist für Bewerber läuft noch bis zum 9. Januar. „Die ersten von ihnen haben sich schon gemeldet. Das Interesse ist groß“, sagt Paschek.

Nach der Entscheidung kann die Stadt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) sowie bei der Investitionsbank des Landes Niedersachsen (N-Bank) Fördergelder beantragen. „Die KfW übernimmt bis zu 65 Prozent der Kosten für das Konzept, die N-Bank bis zu 10.000 Euro“, weiß Westermann.

Bürger können Förderung für die Sanierung erhalten

Wichtig für die Bürger ist vor alllem, dass für die energetische Sanierung von Fenstern, Wänden und Heizungen bis zu 30.000 Euro von der KfW winken. Das Konzept gibt dabei Ziele für eine möglichst klimaneutrale Versorgung vor. Die Stadt Winsen fördert zudem Materialkosten mit 7,5 Prozent (ohne Mehrwertsteuer). Klimamanagerin Paschek geht davon aus, dass das Konzept innerhalb des kommenden Jahres fertig wird. Die Arbeiten könnten 2021 beginnen.

Die Stadtwerke wollen es bei dem Projekt nicht allein beim Liefern von Daten belassen. Ihr neuer Chef, Hans-Georg Preuß, der zuletzt eine Mobilitätsoffensive mit Elektroautos gestartet hatte (Abendblatt berichtete), würde vielmehr gern die Versorgung des Quartiers mit Wärme „aus einer Hand anbieten,“ wie er bei einem Termin vor Ort sagte. „Die Stadtwerke stehen bereit.“

Regenerative Energien statt Strom und Gas

Statt Gas und Strom kommen für Preuß vor allem regenerative Energien in Frage: Block-Heizkraftwerke, die mit Holzpellets oder Holzhackschnitzeln versorgt werden oder Erdwärme. „Ideal wäre das gesamte Viertel mit einer Anlage zu versorgen“, sagt der gelernte Heizungsbauer und Maschinenbauingenieur. „Das Gebiet ist dafür geeignet.“

Die Zeit scheint der Ingenieur günstig für neue Wege in der Energieversorgung: „Die Klimadiskussion und die vom Bund geplante Kohlendioxid-Steuer liefern zwei weitere Argumente für die Bürger, sich neu zu orientieren.“