Seevetal. In der Nacht zum Dienstag kam es an der Ramelsloher Allee in der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Der junge Mann fuhr gegen 1.55 Uhr mit einem Opel Vectra auf der Straße Kleberland in Richtung der Ramelsloher Allee. Mit ihm saßen noch vier weitere Jugendliche, zwei 15-, ein 16- sowie ein 17-Jähriger, im Auto. Kurz vor Erreichen der Allee kam der Wagen des 18-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer musste von Helfern aus dem Auto befreit werden

Das Fahrzeug prallte gegen einen Straßenbaum, durchfuhr einen Graben und überquerte die Ramelsloher Allee. Auf der anderen Straßenseite prallte der Wagen gegen einen weiteren Baum, bevor er stehen blieb.

Während die vier Mitfahrer den Wagen selbstständig verlassen konnten, musste der Fahrer von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden. Der 18-Jährige musste vor Ort reanimiert werden und kam umgehend in eine Spezialklinik. Er befindet sich in akuter Lebensgefahr. Die vier Jugendlichen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei der Untersuchung des Unfallfahrzeugs fanden Polizisten Flaschen mit Alkoholika. Außerdem stellten sie im Wagen deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei dem Fahrer wurde daraufhin ein routinemäßiger Blutalkoholtest veranlasst. Ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, steht derzeit noch nicht fest.