Hamburg/Buchholz. Starker Wind hat am Dienstag in Norddeutschland den Zugverkehr von und nach Hamburg erheblich behindert. Zwischen den Bahnhöfen Buchholz i.d. Nordheide und Sprötze ist am Nachmittag ein Ast auf in eine Oberleitung gefallen. Das Gleis wurde daraufhin in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt.

Es kam und kommt weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen. Besonders betroffen: die Metronom-Verbindungen.

Aufgrund Ästen in der Oberleitung endet ME 81965 von Hamburg Hbf (planm. 16:16) nach Tostedt heute in Buchholz. Fahrgäste weiter nach Tostedt nutzen bitte den Folgetakt. — metronom4me (@metronom4me) September 17, 2019

Baum auf Gleis blockiert Strecke Hamburg–Hannover

Wetterbedingte Probleme gibt es auch auf der Strecke Hamburg–Hannover. Bei Celle ist ein Baum auf die Gleise gefallen. Deshalb mussten Fernzüge umgeleitet werden. Die Bahnhöfe Celle, Uelzen und Lüneburg wurden bis auf Weiteres nicht angefahren. Es komme zu Verspätungen von 45 Minuten, teilte die Deutsche Bahn mit.

Auch die Metronom-Züge waren hier betroffen.