Luc Schierenbeck (v.l.), Jannes Mittelbach, Initiator Fridays for Future Buchholz und Luca Martini setzen gemeinsam mehrere heimische Bäume.

Müll sammeln, Bäume pflanzen – die Initiative Fridays for Future Buchholz will mit Aktionen den Kohlendioxid-Ausstoß in Buchholz senken.