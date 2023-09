Schifffahrt: Begrüßungsanlage vor Hamburg grüßt weniger Schiffe

Die Schiffsbegrüßungsanlage „Willkomm Höft“ im Schulauer Fährhaus an der Elbe in Wedel heißt seit Jahrzehnten die Schiffe in Hamburg willkommen. Im Juni 1952 wurde erstmals eines der täglich ankommenden Schiffe mit seiner Nationalhymne und dem Hissen der Hamburg Flagge begrüßt und beim Verlassen des Hafens wieder verabschiedet.