Schifffahrtsfreunde können bequem von Niedersachsen nach Hamburg schippern. Zu diesen Zeiten wird in Wedels Nachbarort gehalten.

Auf der Elbe pendelt die „Liinsand“ zwischen Hamburg und Niedersachsen. Passagiere können in Wedel zu und aussteigen. .

Fährverkehr Elbe: Katamaran „Liinsand“ steuert nun auch Blankenese an

Wedel. Bereits seit April 2022 besteht die Kooperation zwischen der Lühe-Schulau-Fähre und den Elblinien, um gemeinsam Passagiere an Land zu bringen. Der Hybrid-Katamaran „Liinsand“ pendelt von Stadersand oder Lühe in Niedersachsen über Wedel bis nach Hamburg. An Sonntagen können Fahrgäste auch ein 9-Euro-Ticket buchen.

Nun gibt es von Montag, 31. Juli, an eine Neuerung im Fahrplan der „Liinsand“. Das Schiff, auf dem 50 Passagiere Platz finden, steuert nun auch Blankenese an, bevor die Fahrt am Fischmarkt in Altona endet.

Elb-Katamaran „Liinsand“ macht nun auch Halt in Blankenese

„Der Hamburger Stadtteil bietet traumhafte Ausblicke auf die Elbe und ist nun durch die elblinien auf neuen Routen von Stadersand, Wedel und Lühe aus per Schiff erreichbar. Und den Blankenesern bieten sich neue Ausflugsmöglichkeiten in die flussläufige Nachbarschaft“, wirbt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Montags startet eine erste Tour nach Blankenese vom Startpunkt Lühe um 13 Uhr, ab Wedel um 13.30 Uhr, ab Blankenese um 14 Uhr. Die Ankunft am Lühe-Anleger ist auf 14.50 Uhr terminiert. Weitere Starttermine montags: Ab Lühe um 15.15 Uhr, ab Wedel um 15.45 Uhr, ab Blankenese um 16.15 Uhr. Ankunft am Startort in Niedersachsen ist dann 17.15 Uhr.

Hybrid-Schiff kann auch für Touren auf der Elbe gemietet werden

Dienstags schippert die „Liinsand“, die auch für Charter-Touren zur Verfügung steht, zu denselben Startzeiten über die Elbe wie montags. Freitags und sonnabends sind folgende Verbindungen neu: Ab Stadersand (14 Uhr), ab Wedel (14.40 Uhr), ab Blankenese (15.20) – Ankunft Lühe 16.05 Uhr. Eine einfache Fahrt von Niedersachsen nach Wedel kostet neun Euro.

Direktfahrten zwischen Wedel und Lühe sind zudem mit der Fähre „Dat Ole Land II“ möglich. Die Hin- und Rücktour vom Ableger Willkomm-Höft in Wedel kostet 12 Euro und dauert gute 25 Minuten,.