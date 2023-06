Wedel: Elbblick vom Feinsten – Stadt öffnet Ostpromenade am Schulauer Hafen

Sitzgelegenheiten, eine grüne Böschung und natürlich Elbblick – die Ostpromenade des Wedeler Hafens wird am 19. Juni offiziell eröffnet.

Umbau des Schulauer Hafens macht Fortschritte. Offizielle Eröffnung am Montag. Was an der Ostpromenade geplant ist.