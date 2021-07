Leipzig . Die Rathausaffäre um unrechtmäßig gezahlte Zulagen hat für Hannovers früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok ein weiteres juristisches Nachspiel. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob am Mittwoch einen Freispruch des SPD-Politikers vom Vorwurf der Untreue auf. Sein Ex-Büroleiter Frank Herbert, der die Zulagen kassiert hatte, wird sich ebenfalls erneut vor dem Landgericht Hannover verantworten müssen. Auch seine Verurteilung wegen Betrugs durch Unterlassen wurde vom BGH aufgehoben. Bei ihm müsse ebenfalls der Verdacht der Untreue geprüft werden, so die Bundesrichter. (Az.: 6 StR 282/20)

Der Ex-Büroleiter und Chefjurist Herbert hatte zwischen April 2015 und Mai 2018 unrechtmäßig Zulagen in Höhe von rund 49 500 Euro erhalten. Spätestens ab Oktober 2017 soll Schostok von der Unrechtmäßigkeit der Zahlung gewusst, diese aber nicht gestoppt haben. Im Zuge der Affäre war er als Oberbürgermeister zurückgetreten. Gegen seinen Freispruch und die Verurteilung des Bürochefs zu einer Geldstrafe hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Auch Herbert hatten sich gegen das Urteil des Landgerichts Hannover gewandt. Er wollte einen Freispruch erreichen.

Rathaus-Affäre: BGH hebt Freispruch von Hannovers Ex-OB Schostok auf

Als Oberbürgermeister habe Schostok eine Vermögensbetreuungspflicht gehabt, so der 6. Strafsenat des BGH in Leipzig. Dass er mit der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Zulagen ausgerechnet seinen Chefjuristen Herbert beauftragt habe, sei eine Pflichtverletzung gewesen. „Es ist der beauftragt worden mit der Prüfung, der der Begünstigte des Verfahrens war“, sagte der Vorsitzende Richter. Schostok habe so „den Bock zum Gärtner gemacht“. Ob damit der Tatbestand der Untreue erfüllt ist, muss eine andere Strafkammer des Landgerichts Hannover erneut entscheiden.

Der frühere Oberbürgermeister hatte die Revisionsverhandlung in Leipzig persönlich verfolgt. Weder er noch sein Anwalt wollten sich im Anschluss an die Verkündung des Urteils äußern. Im Zuge der Affäre war auch Hannovers ehemaliger Personaldezernent Harald Härke angeklagt worden. Er wurde wegen schwerer Untreue in drei Fällen zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Juristisches Nachspiel für Schostok

Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen begrüßte die Entscheidung. „Für die Steuerzahler ist es nach wie vor unbegreiflich, wie der damalige Oberbürgermeister nach der Kenntnisnahme einer möglichen Rechtswidrigkeit der gewährten Zulagenzahlungen ausgerechnet die Person aus seinem direkten Umfeld mit der Überprüfung des Vorgangs beauftragen konnte, die von diesen Zulagen offenbar selbst profitiert hat“, sagte Vorstandsmitglied Ralf Thesing.

Es sei daher im Sinne der Steuerzahler, wenn die persönliche Rolle des Ex-Oberbürgermeisters erneut untersucht und mögliches persönliches Fehlverhalten entsprechend geahndet werde.