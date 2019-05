Notfall auf "Mein Schiff 5": Helikopter holt Passagier ab

Hamburg. Schrecksekunden mitten auf der Nordsee: Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 5" zu einem Vorfall mit einem erkrankten Passagier, der eine medizinische Notausschiffung erforderlich machte. Das Schiff war gerade auf dem Weg von Invergordon in Schottland nach Hamburg, als das Unglück passierte.

"Ein Gast war erkrankt und der Schiffsarzt hatte beschlossen, dass er nicht auf dem Schiff, sondern im Krankenhaus behandelt werden muss", sagt Friederike Grönemeyer, Pressesprecherin von TUI Cruises. Der Arzt habe daraufhin den Kapitän informiert, der wiederum einen Rettungshubschrauber verständigt hatte.

"Mein Schiff 5" nahm Kurs auf Sylt

Kurz nachdem der Kapitän die Bremer Seenotzentrale um Unterstützung beim Abtransport des Patienten gebeten hatte, änderte er für das Rettungsmanöver den Kurs des Schiffes von Süden in Richtung Osten, um dem angeforderten Hubschrauber entgegenzukommen. Die Änderung der Route sei jedoch nicht der Dramatik des Vorfalls geschuldet, sondern ein gängiges Prozedere, wie die Sprecherin von TUI Cruises erklärt.

Nachbereitung des Einsatzes an Mein Schiff 5: Wg. Nebel wurden auch die @Seenotretter alarmiert, bei Erreichen des Kreuzfahrers mit #SEAKING, war die Nebelbank bereits passiert. Winchoperation + Transport der Patientin liefen reibungslos. So funktioniert die Rettungskette! #SAR https://t.co/qIQ5KKLsxA pic.twitter.com/nKqkpRYwZo — FlyNavy1 (@CdrDeuNavalAir) May 20, 2019

Der erkrankte Passagier wurde von dem Helikopter ins Westküstenkrankenhaus in Heide geflogen. Die "Mein Schiff 5" konnte anschließend ihre Reise fortsetzen und kam am 20. Mai planmäßig in Hamburg an.