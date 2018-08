Im Video: Kreuzfahrtriese verlässt Dock in Papenburg

Foto: AIDA Cruises/Michael Wessels

Das jüngste Mitglied der AIDA Flotte wird ab Dezember 2018 über die Weltmeere fahren. Ihr Lächeln erhält AIDAnova derzeit in der Meyer Werft in Papenburg. Die Außenbemalung mit Kussmund, Auge und Lidstrich sowie Welle wird wie bei allen AIDA Schiffen nach der Idee des Rostocker Künstlers Feliks Büttner umgesetzt. Der Kussmund ist das erste Element, welches bereits auf einer Fläche von 250 qm den Bug des Schiffes ziert. Insgesamt wurden für das Markensymbol 50 Liter Farbe in den Farbtönen Schwarz, Orange und Rot verwendet.