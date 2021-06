Wie Sie im Sommer Ihr Zuhause kühlen

Am besten ist es, wenn im Sommer die warme Luft gar nicht erst ins Innere kommt - also möglichst früh morgens lüften.

Am See lässt es sich im Sommer bei hohen Temperaturen meist am besten aushalten. Doch was hilft, um das Zuhause kühl zu halten? Einige Anregungen für die kommenden Wochen.