Handwäsche bei höchstens vierzig Grad waschen

Einige Waschmaschinen haben ein spezielles Handwaschprogramm. Doch auch hier kommt es hinterher auf die richtige Behandlung an. Leinen und Viskose etwa sollte man am besten tropfnass aufhängen.

Manche Kleidungsstücke müssen in die Handwäsche. Doch was heißt das - muss man sie tatsächlich selbst mit der Hand waschen oder dürfen sie auch in die Maschine? Und welches Waschmittel nutzt man?